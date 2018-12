Ad Artemisia la quinta edizione de “Il vero mercato del baratto” dove sarà possibile barattare oggetti non più utilizzati

CAPANNORI – Giunge quest’anno alla quinta edizione ‘Lillero – Il vero mercato del baratto’- con i nostri lilleri si lallera – che si svolgerà sabato 22 dicembre dalle 15 alle 19 e domenica 23 dicembre dalle 11 alle 19 al polo culturale Artémisia di Tassignano. L’iniziativa, che rappresenta un concreto esempio di economia circolare finalizzato al baratto di oggetti non più utilizzati è promossa dal Comune in collaborazione con Daccapo, Centro Giovani, cooperativa Odissea, associazione Down Lucca, Ludus in Tabula e Progetto Tutor. Il vero mercato del baratto, durante il quale sarà possibile anche ascoltare buona musica dal vivo, può essere una bella occasione per fare regali di Natale a costo zero in modo diverso e divertente.

Il vero mercato del baratto sarà preceduto dalle raccolte dei materiali in programma, sabato 15 dicembre dalle 15 alle 18 al polo culturale Artémisia e lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 dicembre dalle ore 21 alle ore 23 al Centro Giovani di S.Margherita.

In queste date è possibile consegnare oggetti e materiali (vestiti, scarpe, stoviglie, libri, giocattoli, elettronica, dvd ed altro, ancora in buono stato) che non servono più in cambio dei quali verrà corrisposto l’equivalente in lilleri (la moneta appositamente ‘coniata’ per questa iniziativa). I materiali potranno essere consegnati anche nei giorni del mercato vero e proprio (22 e 23 dicembre)

“Si tratta di una iniziativa con finalità importanti – afferma l’assessore alle politiche giovanili Lia Miccichè-, perché improntata a creare un ciclo virtuoso volto a far risparmiare le persone e a produrre meno rifiuti, oltre che a sensibilizzare la comunità sui temi del riciclo e del riuso. Il vero mercato del baratto esempio concreto di economia circolare che pone al centro la sostenibilità del sistema, con l’obiettivo di eliminare i prodotti di scarto e riutilizzare costantemente le materie, ha anche un valore aggiuntivo, ovvero quello di essere ideato e realizzato dai giovani rappresentando un importante mezzo per informare e sensibilizzare le nuove generazioni e più in generale tutta la cittadinanza sulle buone pratiche e sugli stili di vita sostenibili”.

Gli oggetti invenduti non possono essere ritirati dai proprietari. Una parte di questi sarà devoluta all’Emporio “Daccapo” e all’associazione Paideia.

Per informazioni: cerca su Facebook “Lillero il vero mercato del baratto”, https://www.facebook.com/lilleroverobaratto tel 348/2598664 (Violetta) oppure www.comune.capannori.lu.it.