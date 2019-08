Ad Artemisia e Pandora due laboratori gratuiti per bambini nell’ambito del progetto “Lucca-In”

CAPANNORI – Martedì 20 agosto al polo culturale Artèmisia di Tassignano e giovedì 22 agosto al parco ‘Pandora’ di Segromigno in Monte’ si terranno due laboratori gratuiti per bambini e famiglie realizzati nell’ambito del progetto “Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà” con il quale i Comuni della Piana (Lucca, Capannori, Altopascio e Villa Basilica) e le associazioni locali vogliono dare nuove possibilità educative alle famiglie tramite varie attività in vari luoghi del territori.

Entrambi i laboratori, che avranno inizio alle ore 17.00 e saranno tenuti da ‘Artebambini’ sono rivolti a bambini da 0 a 6 anni. Il laboratorio in programma ad Artèmisia si intitola “Strano stranissimo’ , mentre quello che si svolgerà a Pandora si intitola ‘Il mio colore’. In entrambi i casi sono previste anche letture con il Kamishibai (spettacolo teatrale di carta) antica forma di narrazione giapponese.

Il progetto “Lucca In” è finanziato da “Con i bambini”, all’interno del ‘Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile’.