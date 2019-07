Ad Artemisia al via il 13 luglio la rassegna cinematografica estiva “La bella estate”

CAPANNORI – Torna in corte Mattaccio al polo culturale Artèmisia di Tassignano la rassegna di cinema all’aperto ‘La bella estate’ che per l’estate 2019 con una formula rinnovata prevede proiezioni per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato. Promossa dall’amministrazione comunale e gestita dal Cineforum Ezechiele 25,17 la rassegna cinematografia estiva prenderà il via sabato 13 luglio e si svolgerà fino al 17 agosto per un totale di 30 proiezioni Nel cartellone le pellicole di maggiore successo dell’ultima stagione cinematografica. Ogni serata sarà dedicata ad uno specifico tipo di cinema: il lunedì ‘Cinema europeo’, il martedì ‘Cinema d’autore, il mercoledì ‘Cinema per famiglie’, il giovedì ‘Cinema italiano’ il venerdì ‘Cinema per famiglie’, il sabato ‘Cinema americano’.

Il programma della rassegna è stato presentato questa mattina (lunedì) nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale alla quale sono intervenuti l’assessore alla cultura Francesco Cecchettti e Maximiliano Dotto presidente del Cineforum Ezechiele 25,17.

<<Con questa rassegna di cinema estivo vogliamo offrire alla cittadinanza un’opportunità culturale e di intrattenimento di qualità – afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti – . A Capannori il cinema all’aperto è una tradizione del calendario degli eventi estivi. Quest’anno lo riproponiamo con una formula rinnovata con proiezioni dal lunedì al sabato proponendo temi e generi adatti a soddisfare i gusti di un pubblico variegato e di tutte le età con una particolare attenzione al cinema per bambini. Ogni sera sarà in programma una delle pellicole più belle del cinema italiano, europeo e americano dell’ultima stagione cinematografica. Un’occasione per gustarsi un buon film durante le calde serate estive che auspico sia colta da tanti cittadini>>.

<<Il programma che abbiamo preparato rispecchia la migliore offerta cinematografica della stagione – spiega il presidente del Cineforum Ezechiele 25,17′ Maximiliano Dotto -. Una formula che il pubblico ha sempre dimostrato di apprezzare con il giusto bilanciamento tra cinema di intrattenimento di alto livello, sia per famiglie che per adulti, e cinema di qualità con tutti i migliori film degli ultimi mesi.

Da Toy Story 4 e Avengers ai nuovi film di grandi registi come Bellocchio, Almodovar, Eastwood, Ocelot e Dolan, siamo certi che ogni serata saprà soddisfare i molteplici gusti dell’affezionato pubblico di Capannori.

A caratterizzare la programmazione vi è poi un omaggio cinematografico ad una ricorrenza storica: i 50 anni dello sbarco dell’uomo sulla Luna che cade il 20 luglio.

Per l’occasione in programma vi saranno due film dedicati alla Luna e una serata speciale che celebrerà l’evento anche da un punto di vista letterario>>.

Il programma completo della rassegna cinematografica estiva:

Luglio: sabato 13: Green Book di Peter Farrelly (Usa, 2018 – 130′) con Viggo Mortensen, Mahershala Ali; lunedì 15 :Le invisibili di Louis-Julien Petit (Francia, 2019 – 102′) con Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky; martedì 16: Tutti pazzi a Tel Aviv di Sameh Zoabi (Lussemburgo, Belgio, Israele, Francia, 2018 – 100’) con Kais Nashif, Lubna Azabal, Maisa Abd Elhadi; mercoledì 17: Pokemon:Detective Pikachu di Rob Letterman (Usa, 2019 – 104′) con Ryan Reynolds, Justice Smith;giovedì 18 A un metro da te di Justin Baldoni – Usa, 2019 – 116′ con Cole Sprouse, Haley Lu Richardson;Venerdì 19: Aladdin di Guy Ritchie (Usa, 2019 – 128′) con Will Smith, Mena Massoud; sabato 20 First Man- Il Primo Uomo di Damien Chazelle (Usa, 2018 – 138′) con Ryan Gosling, Claire Foy; lunedì 22 Maria Regina di Scozia di Josie Rourke (GB, 125′ ) con Margot Robbie, Saoirse Ronan; martedì 23 Moon di Duncan Jones (GB, 2009 – 97′) con Sam Rockwell, Kevin Spacey; mercoledì 24 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi (Italia, 2019 – 112′) con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini; giovedì 25 Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani (Italia, 2019 – 100′) con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni;venerdì 26 Dumbo di Tim Burton (Usa, 2019 – 130′) con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny De Vito, Eva Green; sabato 27 I Fratelli Sisters di Jacques Audiard (Usa/Francia, 2018 – 122′) con Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal; lunedì 29 Dilili a Parigi di Michel Ocelot (Francia, 2018 – 95′); martedì 30: Cafarnao – Caos e miracoli di Nadine Labaki (Libano/Francia, 2018 – 123′) con Nadine Labaki, Zain Alrafeea; mercoledì 31 Book Club-Tutto può succedere di Bill Holderman (Usa, 2018 – 104′) con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen.

Agosto: giovedì 1 Il traditore di Marco Bellocchio (Italia, 2019 – 148′) con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido; venerdì 2 ‘Pets 2-Vita da animali’ di Chris Renaud (Usa, 2019 – 92′); venerdì 2 Pets 2-Vita da animali di Chris Renaud (Usa, 2019-92′); sabato 3 Il professore e il pazzo di P.B. Shemran (Irlanda, 2019 – 124′ )con Mel Gibson, Sean Penn; lunedì 5 Bangla di Phaim Bhuiyan (Italia, 2019 – 84′ con Carlotta Antonelli, Phaim Bhuiyan); martedì 6 agosto: La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi (Italia, 2019 – 105′) con Francesco Di Napoli, Ar Tem, Alfredo Turitto; mercoledì 7 Captain Marvel di Anna Boden, Ryan Fleck (Usa, 2019 – 124′ ) con Brie Larson, Samuel L. Jackson; giovedì 8 Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno – Italia, 2019 – 102′ con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo; venerdì 9: Toy Story 4 di Josh Cooley (Usa, 2019 – 99′); sabato 10 Il Corriere-The Mule di Clint Eastwood (Usa, 2019 – 116′) con Clint Eastwood, Bradley Cooper; lunedì 12 Dolor Y Gloria di Pedro Almodovar (Spagna, 2019 – 113′) con Antonio Banderas, Penélope Cruz; martedì 13 La mia vita con John F.Donovan di Xavier Dolan (Canada, 2018 – 123′) con Kit Harington, Natalie Portman, Susan Sarandon; mercoledì 14 Avengers Endgame di Anthony Russo, Joe Russo (Usa, 2019 – 182′); venerdì 16 Mia e il leone bianco di Gilles de Maistre (Francia, 2018 – 98′) con Daniah De Villiers, Mélanie Laurent; sabato 17 Arrivederci professore di Wayne Roberts (Usa, 2018 – 90′ con Johnny Depp, Zoey Deutch).

L’inizio delle proiezioni è alle ore 21.15. Costo dei biglietti: 6 euro intero, 5 euro ridotto (soci Cineforum Ezechiele e over 65), 3 euro per i nati dal 2009 in poi. Per informazioni tel. 347 7377003. Il programma completo della rassegna è consultabile sul sito www.comune.capannori.lu.it.