Ad Artè arriva in prima visione assoluta ed esclusiva il film “Roma” di Alfonso Cuaron

CAPANNORI – Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 dicembre ad Artè ci sarà la proiezione in prima visione assoluta e in esclusiva per la zona di Lucca, del film ‘Roma’ di Alfonso Cuaron, vincitore del Leone d’Oro come miglior film a Venezia. Il film prodotto da Netflix in origine era destinato solo alla visione sulla piattaforma online senza passare dalle sale.

Eccezionalmente, considerato anche il riconoscimento ottenuto a Venezia, è stata permessa da Netflix una distribuzione limitata ed in poche sale selezionate tramite la Cineteca di Bologna ed Artè grazie al cineforum Ezechiele è tra le sale che potranno proiettare il film.

Il film è in programma sabato 8 dicembre alle ore 19.30 e alle ore 22.00, domenica 9 dicembre alle ore 17.30 e alle ore 20.00 e lunedì 10 dicembre alle ore 21.00.