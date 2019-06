Ad Anffas Lucca un nuovo automezzo per persone con disabilità da Banco BPM

LUCCA – Da oggi la mobilità per Anffas Lucca sarà più semplice e potrà contare su un nuovo automezzo per il trasporto dei ragazzi disabili da e per i centri diurni gestiti dall’Associazione. Questa mattina infatti alla Pecora Nera si è tenuta la cerimonia di consegna di veicolo donato all’associazione da Banco Bpm.

Alla presenza del vice presidente di Anffas Lucca Adolfo Ragghianti, del Responsabile Direzione Territoriale Tirrenica di Banco Bpm, Adelmo Lelli e di tanti ragazzi e operatori, questa mattina è stata ufficializzata la donazione di un automezzo Fiat Scudo a nove posti il cui impiego quotidiano renderà possibile il trasporto dei ragazzi dai centri in cui risiedono a quelli in cui svolgono le attività educative e di socializzazione, realizzati anche con il supporto di enti territoriali collegati all’associazione stessa. Un contributo importante a sostegno di “Mi muovo con Anffas Lucca”, una delle nuove iniziative avviate dalla storica Onlus. Insieme a Lelli c’erano anche Antonino Tumbiolo (presidente del Comitato territoriale), il capo area Paolo Diddi e Cristina Galeotti (consigliera di amministrazione di Banco BPM).

Grazie alla donazione di Banco Bpm è stato possibile acquistare anche una asciugatrice professionale per la Casa Famiglia L’Aquilone, a San Leonardo in Treponzio, attrezzatura a basso impatto ambientale che aiuterà la vita quotidiana dei ragazzi ospitati.

«Per Banco Bpm sostenere il tessuto sociale del territorio è un preciso impegno – ha commentato Adelmo Lelli – e siamo felici di essere qui oggi con Anffas per dare un concreto supporto ai ragazzi e alle loro famiglie rendendo possibili le loro attività quotidiane».

«Questo prezioso contributo ha risolto due problemi molto grandi per la nostra associazione e per il nostro bilancio, che avrebbero potuto mettere in crisi due importanti attività, con pesanti ripercussioni dirette sui nostri ragazzi – ha affermato Adolfo Ragghianti -. Un sincero ringraziamento va quindi a Banco BPM per quanto ha voluto fare sul piano economico e per il chiaro segnale di riconoscimento e di vicinanza ai nostri principi e alle nostre attività».

Tra i presenti alla festa, anche gli assessori del Comune di Lucca Celestino Marchini e Lucia Del Chiaro, il consigliere regionale Stefano Baccelli, il consigliere comunale Pilade Ciardetti e tanti amici dell’associazione.