Ad Altopascio serata benefica con Matteo Cesca e Stefano Lotumolo

ALTOPASCIO – Una serata all’insegna dell’amore. Venerdì 5 aprile, il teatro Giacomo Puccini di Altopascio ospiterà un evento davvero speciale. Sul palco del teatro della cittadina del Tau a partire dalle 21 si esibirà infatti il comico di Zelig Matteo Cesca. Sarà lui a inaugurare, sotto il segno del divertimento e del sorriso, la mostra “It’s all about love – vol. 2” del fotografo altopascese Stefano Lotumolo. E proprio perché è tutta una questione d’amore, l’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza all’associazione Panda Baskin Altopascio, che da anni promuove il basket inclusivo come sport accessibile a tutti. Venendo a teatro dunque, con un solo biglietto sarà possibile sostenere tre belle realtà: un fotografo altopascese apprezzato a livello internazionale, un’associazione radicata sul territorio e impegnata nel sociale e un artista lucchese autore di uno spettacolo comico davvero imperdibile.

Stefano Lotumolo è un fotografo che da oltre tre anni viaggia in giro per il mondo, zaino in spalla, immortalando con la sua macchina fotografica sguardi, luoghi e culture lontane. Da It’s all about love, titolo di questo progetto è nata una mostra fotografica itinerante, un libro e anche un film. Dopo aver fatto il giro di tutta Italia, la mostra tornerà finalmente “a casa” e sarà esposta ad Altopascio nei locali della mediateca nei week end del 6-7 e del 13-14 aprile (ingresso libero).

Matteo Cesca è un giovane comico di origini lucchesi. Dopo gli esordi nei locali di cabaret raggiunge il successo partecipando a programmi tv come “Zelig”, “Colorado” e “Sky Comedy Central”.

Per informazioni e prenotazioni per la serata di venerdì è possibile inviare un messaggio whatsap al numero 347.1557532.