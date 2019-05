Ad Alessandro Giannetti la borsa di studio delle Cartiere Modesto Cardella

LUCCA – E’ Alessandro Giannetti il vincitore della borsa di studio che le Cartiere Modesto Cardella assegnano ogni anno al migliore studente del Master in “Tecnologia e gestione dell’industria della carta e del cartone”, che si tiene da 16 anni a Lucca.

Le Cartiere Modesto Cardella hanno deciso dal 2015, infatti, di assegnare annualmente una borsa di studio ad uno degli studenti del corso pari alla copertura della rata di iscrizione al Master.

Alessandro, classe 1993, laureato in ingegneria meccanica all’Università di Pisa, ha ottenuto la migliore media negli esami sostenuti durante l’anno accademico 2017/2018 e si è diplomato al Master con il risultato di ottimo.

La borsa di studio nasce dalla volontà di ricordare il dr. Luca Bianchini, dipendente dell’azienda, studente prima e insegnante poi al Master Carta, prematuramente scomparso il 16 giugno 2014 a soli 47 anni.

Laureato in fisica all’Università di Pisa, Bianchini ha acquisito il titolo di Master con il massimo dei voti mentre lavorava alle Cartiere Cardella in qualità di Energy Manager. A fronte della competenza e della ottima capacità comunicativa, è stato chiamato come co docente del Master nel modulo di “Macchinari per l’industria della carta” per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Persona di grandissima professionalità e sensibilità, la sua scomparsa ha lasciato in azienda e negli studenti del Master un ricordo forte, da rendere indelebile con la borsa di studio intitolata a suo nome.

La commissione responsabile dell’assegnazione del premio è composta da un rappresentante delle Cartiere Modesto Cardella e dal direttore del Master, prof. Marcello Braglia.