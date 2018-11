Acque Spa ad Altopascio: tubature e asfalto nuovi in via Testi e via D’Acquisto

ALTOPASCIO – Tubature nuove e manto stradale completamente rinnovato in via Tesei e in via Salvo d’Acquisto, nella zona residenziale che sorge poco distante dal centro storico della cittadina del Tau.

I lavori hanno riguardato la sostituzione delle tubature idrauliche: programmati da Acque Spa e realizzati con la partecipazione dell’amministrazione comunale, l’intervento ha comportato una spesa di circa 120mila, risorse necessarie per ammodernare la rete idrica, partendo proprio da quelle parti di territorio che presentano le criticità maggiori. I lavori hanno riguardato anche un piccolo tratto di via Regione Emilia Romagna e hanno permesso di sostituire oltre 320 metri di tubazioni, con il risanamento di circa 40 allacci. Una volta terminato l’intervento sulle condotte dell’acqua, l’azienda ha provveduto anche a effettuare l’asfaltatura delle strade, così da rendere più agevole e sicuro il passaggio delle auto, dei pedoni e delle biciclette, oltre che più curata l’intera zona.