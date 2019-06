Aci Lucca, Luca Gelli confermato presidente

LUCCA – Un rinnovamento nel segno della continuità, del legame con il territorio e dell’attenzione ai temi della mobilità e della sicurezza stradale. Sarà ancora Luca Gelli il presidente dell’Automobile club di Lucca. Questo l’esito delle votazioni che si sono tenute nei giorni scorsi per il rinnovo del direttivo e che hanno confermato Gelli alla guida dell’ente di via Catalani per i prossimi 4 anni.

Radicare, innovare, avvicinare: saranno queste le tre parole chiave che guideranno l’azione dell’Aci nel prossimo quadriennio. «Sono molto felice per questa conferma – ha detto il neo rieletto presidente -. È la dimostrazione che il nostro impegno per il rinnovamento dell’ente è stato apprezzato. Insieme abbiamo raggiunto l’importante traguardo dei 20mila soci in provincia di Lucca: segno che l’Aci è vivo e vitale e un bel punto di partenza per i prossimi 4 anni».

Accanto a Gelli, nel direttivo dell’ente ci saranno anche Calogero La Porta, ex comandante della Polizia Stradale, nel ruolo di vicepresidente, Sara D’Ambrosio, sindaco di Altopascio, come figura legata al mondo istituzionale e rapporto con i cittadini, Mauro Lenci, pilota di rally, per l’ambito sportivo, e l’avvocato Giovanni Biagi, come rappresentante dei professionisti.

A delineare quelli che saranno gli obiettivi dei prossimi 4 anni è ancora il presidente Gelli: «Vogliamo radicare ancora di più l’Aci in provincia, rendendo ancora più stretto il legame con le varie delegazioni. Tra i nostri obiettivi poi c’è anche la valorizzazione del nostro splendido territorio attraverso il sostegno e l’organizzazione delle varie manifestazioni motoristiche che lo attraversano. Confermiamo anche il nostro ruolo al fianco delle istituzioni per quanto riguarda la mobilità, la viabilità e la sicurezza stradale. Proseguiremo infine le nostre campagne per la sicurezza stradale – conclude Gelli -. Continueremo a impegnarci affinché tutte le scuole del nostro territorio si dotino di scuolabus provvisti di cinture di sicurezza, come hanno già fatto, prima di altri, alcuni comuni della Versilia; allo stesso tempo proseguiremo i nostri interventi per sensibilizzare i ragazzi sui temi legati all’educazione stradale, in modo che diventino piccoli “ambasciatori” delle buone pratiche nelle loro famiglie».

Per il nuovo direttivo dell’Aci subito un appuntamento di grande rilievo: la seconda edizione della Coppa Ville Lucchesi, la gara dedicata alle vetture storiche che quest’anno si terrà il 12 e 13 luglio con partenza da Altopascio e arrivo a Montecarlo. Un appuntamento che, dopo il grande successo della prima edizione, promette di regalare un grande spettacolo a tutti gli appassionati. Per info e iscrizioni: www.coppavillelucchesi.it.