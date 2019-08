Achille Lauro al 40° Festival La Versiliana, con la partecipazione straordinaria di Rocco Papaleo

MARINA DI PIETRASANTA – Dopo il grande successo della lectio magistralis di Vittorio Sgarbi che con il suo “Raffaello” è stato applaudito in un teatro stracolmo, il Festival La Versiliana torna a proporre musica live con la formula “Un palco per due” creata appositamente per festeggiare i 40 anni del Festival.

Mercoledì 21 agosto alle 21.30 saranno infatti protagonisti due artisti straordinari, Achille Lauro e Rocco Papaleo, che condivideranno la scena per una serata che si annuncia unica e irripetibile.

Classe 1990, il rapper romano Achille Lauro , pseudonimo di Lauro De Marinis, sarà in concerto sul palco del 40° Festival La Versiliana pronto a mostrare tutta la sua potenza musicale con il suo Rolls Royce Tour : in scaletta oltre al celebre Rolls Royce che dà il titolo al suo concerto, ci saranno anche C’est la vie e 1969 insieme a tutti i successi che ha “sfornato” prima di approdare al palco di Sanremo.

Per l’occasione il rapper e cantante italiano, noto per i suoi lavori nell’ underground hip hop e nella trap, considerato il pioniere della samba trap, sarà in compagnia di Rocco Papaleo che lo affiancherà sul palco, secondo la formula nata per la Fondazione Versiliana grazie alla collaborazione tra Loft Produzioni e Friends & Partner.

L’evento sarà quindi un concerto unico nel suo genere impreziosito dalla presenza dell’amatissimo attore e regista vincitore del David di Donatello per la regia di Basilicata Coast to Coast, già protagonista di un duetto proprio nei giorni del Festival con Achille Lauro.

Durante la serata Rocco Papaleo racconterà la storia di tutti quegli artisti che il proprio tempo non ha saputo riconoscere, la lunga lista di quelli che hanno faticato in vita e sono stati osannati da morti, artisti discussi molto più che amati, criticati, odiati, incompresi dal pubblico e dalla critica.Storie alcune note, altre meno che Rocco Papaleo racconterà durante il concerto di uno di quegli artisti che non ha certo ricevuto l’elogio della critica in passato, ma che sta conquistando lentamente, grazie alla sua musica, tutti: Achille Lauro.

Promosso da Fondazione Versiliana con la Consulenza Artistica de Lo Studio Martini e sotto l’egida del Comune di Pietrasanta e Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, il 40° Festival La Versiliana proseguirà fino al 27 agosto: i prossimi eventi in programma saranno Shel Shapiro e Maurizio Vandelli ( 23 agosto), Nek e Giorgio Panariello ( 24), Morgan ( 25 agosto ) e Lofter Date con Gazzelle , Fulminacci, Gordon, Elisa Maino e tanti altri.

Tutti i biglietti degli spettacoli del Festival La Versiliana sono in vendita sul circuito Ticketone. Per info e prevendite: www.ticketone.it – 0584265757 – www.versilianafestival.it