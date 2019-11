Abbandono rifiuti, Capannori: 12 multe grazie alle nuove telecamere ad alta definizione

CAPANNORI – Avevano abbandonato i rifiuti in un luogo pubblico anziché utilizzare i servizi di raccolta, ma sono stati individuati e sanzionati con 300 euro. È accaduto nella zona di San Colombano dove, nell’arco temporale di due mesi, dodici persone sono state scoperte grazie alle nuove telecamere ad alta risoluzione di cui la polizia municipale di Capannori si è dotata. Si tratta di “occhi elettronici” di ultima generazione capaci di fare ingrandimenti su volti e targhe dei veicoli anche in piena notte in condizioni di scarsa luce.

<<Non ci sono scuse per gli incivili che abbandonano i rifiuti – commenta l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. E’ una questione non solo di decoro ma anche di rispetto nei confronti di tutti i cittadini che effettuano la raccolta ‘porta a porta’ e utilizzano le isole ecologiche. Non possiamo tollerare che il comportamento di una piccolissima percentuale di persone metta in cattiva luce quanto di buono viene quotidianamente fatto a Capannori. Proprio per questo il contrasto all’abbandono dei rifiuti è uno degli impegni che l’amministrazione comunale sta portando avanti da tempo. Le nuove telecamere mobili ad alta definizione di cui ci siamo dotati, che si aggiungono a quelle fisse e alle fototrappole, sono un valido strumento di supporto all’operato della polizia municipale. Auspico una presa di coscienza da parte di chi mette in atto questi comportamenti incivili e invito tutti, in caso di qualsiasi dubbio sul conferimento dei rifiuti, a rivolgersi ad Ascit>>.

Da alcuni mesi la polizia municipale di Capannori ha in dotazione due nuove telecamere specializzate per il controllo delle aree di abbandono illecito dei rifiuti. Sono attive 24 ore su 24 e, grazie all’utilizzo degli infrarossi, possono vedere i dettagli, come i numeri di targa, anche nelle ore notturne. Vengono posizionate a rotazione nei luoghi più soggetti all’abbandono dei rifiuti anche in base alle segnalazioni dei cittadini. Contro gli abbandoni dei rifiuti sono inoltre attive le fototrappole, anche queste a rotazione nei luoghi più sensibili, e quelle fisse collocate in piazza Aldo Moro, zona della piscina e parco pubblico di Capannori.

In caso di abbandono di rifiuti la polizia municipale può elevare sanzioni amministrative fino a 500 euro ma se i fatti sono di particolare gravità si va nell’ambito dei reati ambientali con risvolti penali.