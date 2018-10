Abbandono di rifiuti nell’area del cimitero di Picciorana, controlli per individuare i responsabili

LUCCA – Continua la battaglia del Comune di Lucca, contro gli incivili (la piccola minoranza dei cittadini, ma non per questo meno dannosi) che abbandonano i rifiuti sul territorio. Nuove segnalazioni arrivano dagli abitanti del quartiere per l’area del cimitero di Picciorana: le indicazioni sono state raccolte dal presidente della commissione lavori pubblici ed ambiente Daniele Bianucci, e subito sono entrati in azione gli operatori della polizia municipale e di Sistema ambiente.

<<A seguito di nuove segnalazioni, da parte di cittadini, di rifiuti abbandonati nell’area, il nucleo specifico del comando dei vigili urbani ha realizzato, congiuntamente con Sistema Ambiente, un sopralluogo presso il cimitero di Picciorana – spiega il consigliere comunale Daniele Bianucci –. Al momento non erano presenti sul terreno rifiuti, mentre vi erano sacchi neri tipo condominio all’interno dei bidoni carrellabili in dotazione al cimitero. Sono stati ispezionati per vedere se all’interno si rinvenivano reperti utili al rintraccio del trasgressore, ma con esito negativo. Gli stessi sacchi sono stati smaltiti da Sistema Ambiente. La polizia municipale e Sistema ambiente mi hanno garantito che i controlli saranno ripetuti e intensificati: i cittadini, infatti, mi hanno evidenziato come accada purtroppo spesso di rinvenire sacchi della spazzatura all’interno dei bidoni, che servono a smaltire i resti organici dei fiori delle tombe. Tutto ciò è inammissibile, e l’impegno è massimo per individuare i responsabili. Questi incivili naturalmente non sono che la piccolissima minoranza dei cittadini: il ringraziamento va invece ai tantissimi abitanti responsabili, che ogni volta segnalano comportamenti così irresponsabili>>.