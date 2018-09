AAA Aspirante baby sitter cercasi – Le iscrizioni al primo “Tata Day” chiudono il 7 settembre

LUCCA – Con la fine delle vacanze e il ritorno al lavoro, settembre per molte famiglie coincide con l’affannosa ricerca di una baby sitter che si prenda cura dei bimbi mentre i genitori sono fuori casa. L’agenzia di eventi “Incanto Party”, con il supporto media di “Lucca Kids”, il portale per bambini e famiglie di Lucca e provincia, organizza un aperitivo speciale per far incontrare genitori e baby sitter.

L’appuntamento è mercoledì 12 settembre alle 18 nella Sala Eventi di Incanto (via di Romana, 750, Arancio – Lucca): sorseggiando un aperitivo, le mamme e i papà avranno un’occasione unica per incontrare più aspiranti baby sitter in una volta sola e le tate potranno farsi conoscere e magari trovare un lavoro.

Cinque minuti di chiacchiere con ogni tata, per farsi rapidamente una prima impressione e valutare poi un successivo contatto con quelle ritenute più idonee. Nei giorni precedenti l’incontro, sul gruppo Facebook Lucca Kids (https://www.facebook.com/groups/luccakids/?source_id=124489364908946), saranno pubblicati i profili delle tate che parteciperanno, per aiutare le mamme e i papà a farsi già un’idea della candidata ideale.

I bimbi possono partecipare: ci saranno animatrici dedicate a intrattenerli mentre le mamme e i papà saranno impegnati a conoscere le tate, sorseggiare un aperitivo e, perché no?, divertirsi!

Il costo di partecipazione all’incontro/aperitivo è di 5 euro, gratis per i bambini. L’evento è su prenotazione: entro e non oltre il 7 settembre, le aspiranti baby sitter devono inviare il proprio curriculum con foto in jpg a incantoparty@nullgmail.com. L’organizzazione si riserva una selezione dei curricula pervenuti, in base all’esperienza, alla disponibilità e alle qualifiche delle candidate, per offrire alle famiglie una rosa di aspiranti tate di elevata professionalità. Le tate che supereranno la selezione riceveranno un’email di conferma prima dell’evento. I posti per le mamme e i papà sono già esauriti per questa data: è comunque possibile scrivere alla stessa email per indicare la propria disponibilità qualora venga realizzata una seconda edizione dell’appuntamento.

L’impegno dell’organizzazione si esaurisce nel creare un’utile e piacevole occasione di incontro tra genitori e aspiranti baby sitter: gli eventuali accordi lavorativi e qualsiasi ulteriore sviluppo del rapporto tra gli interessati che potrebbe verificarsi in seguito alla giornata non saranno di sua competenza.