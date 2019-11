A Villa Bertelli la giornata di orientamento per gli studenti delle medie

FORTE DEI MARMI – La prima decisione che uno studente deve prendere, nel corso della sua carriera scolastica, riguarda solitamente l’istituto superiore dove proseguire la propria formazione. Una scelta che può essere determinante per il futuro del giovane, per la quale è necessario essere ben informati, in modo da prendere una decisione ponderata e ragionata. Proprio per questo motivo l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il punto Informagiovani, ha organizzato per venerdì 8 novembre, a Villa Bertelli, la consueta giornata di orientamento rivolta agli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado, alla quale hanno già aderito le scuole “Guidi” di Forte dei Marmi. L’iniziativa è comunque aperta e ad ingresso libero per tutti gli studenti delle altre realtà scolastiche del territorio e per i genitori che desiderino partecipare.

Nel corso della mattinata, dalle ore 8.30 alle 13.30, gli studenti potranno ricevere informazioni su diversi istituti superiori presenti non soltanto in Versilia, ma anche in provincia di Massa-Carrara. Decisione presa in virtù della posizione baricentrica di Forte dei Marmi: situata tra i centri di Viareggio, Lucca e Massa, la località versiliese vede spesso i suoi studenti spostarsi nel territorio proprio per motivi scolastici.

“Siamo molto soddisfatti di proporre anche quest’anno un’iniziativa tanto importante, che abbiamo cercato di potenziare – dichiarano Anna Corallo, assessore alla Pubblica Istruzione, e Alberto Mattugini, consigliere con delega alle Politiche giovanili – oltre agli spazi espositivi nel Giardino d’Inverno a loro disposizione, le scuole infatti potranno effettuare presentazioni in tre sale di Villa Bertelli, a rotazione. In questo modo, gli studenti avranno modo di approfondire e ben comprendere le varie tipologie di indirizzi scolastici, avendo così maggiori informazioni per prendere una scelta tanto importante”.

Parteciperanno all’iniziativa gli istituti: Liceo “Chini-Michelangelo”, indirizzi linguistico, delle scienze umane, economico sociale, scientifico, scienze applicate; I.I.S ”Artiglio-Galilei”, indirizzi nautico, delle scienze applicate, tecnico tecnologico; I.I.S “Don Lazzeri–Stagi”, indirizzi artistico, tecnico, agrario; Liceo classico – linguistico “Giosuè Carducci”; I.S.I “Piaggia”, indirizzi tecnico – economico, scientifico – sportivo, artistico – audiovisivo e multimediale; Istituto professionale alberghiero “G.Marconi”; Istituto professionale di Stato “G.Minuto”, indirizzo alberghiero.