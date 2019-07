A Villa Argentina una doppia presentazione dei libri: “Il gatto della Versilia” di Lazzeri e “Primo impiego e altre storie” di Billet

VIAREGGIO – Un evento speciale in programma a Villa Argentina durante il quale saranno presentati i libri “Il gatto della Versilia”dell’autore Giulio Lazzeri e “Primo impiego e altre storie” di Romano Billet.

“Il gatto della Versilia” è unromanzo che per l’autore Giulio Lazzeri nascecome”viaggio della memoria che racconta una vita vissuta da protagonista, testimone e rappresentante della legge, ripercorrendo episodi di cronaca nera ed esperienze di un uomo d’azione, ricco di umanità e buon senso: il Maresciallo Lazzeri, conosciuto da tutti come “Il Gatto della Versilia”. Il romanzo è a cura di Tiziana Baldassarri.

“Primo impiego e altre storie” di Romano Billet è un testo originale contenente racconti, cronache di eventi, di relazioni umane, descrizione di caratteri, tutto legato da una sottile vena autobiografica.

L’incontro culturale è fissato per mercoledì 17 luglio, alle ore 17.30.

All’evento partecipano gli autori. I due volumi sono pubblicati da Pezzini Editore.

Giulio Lazzeri, entrato nell’Arma dei Carabinieri nel 1960, ha completato la sua carriera a Firenze, in Liguria, in Toscana, per poi approdare nel 1977 al Nucleo operativo Compagnia Carabinieri Viareggio ove è rimasto fino al 2002, per 3 anni come Comandante. E’ Cavaliere Ufficiale al merito della Repubblica italiana, conseguito per meriti acquisiti in servizio. Si diletta disegnando plaquette di satira politica.

Tiziana Baldassarri, diplomata all’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio, ha lavorato nell’ambiente della nautica, per poi dedicarsi alla professione di insegnante di Esercitazioni Nautiche e di Tecnico di laboratorio nelle scuole. Da cinque anni collabora con Winesurf, giornale di enogastronomia on-line. Ha curato stesura e pubblicazione del libro “Il gatto della Versilia” .

Romano Billet, creativo e manager pubblicitario ha pubblicato raccolte di poesie, romanzi, saggi. E’ stato finalista al Premio letterario Camaiore con il libro di Poesie “Oxygen & Vacuum”.