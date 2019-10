A Villa Argentina si presentano la raccolta poetica “Sensazioni” di Tommaso Sanfilippo e “Nonna raccontami” di Daniela Conti Benassi

VIAREGGIO – Doppia presentazione letteraria domani – mercoledì 23 ottobre a Villa Argentina, a Viareggio, alle 17,30 nell’ambito della rassegna “Di mercoledì: scrittori e lettori a Villa Argentina” promossa e curata dalla Provincia di Lucca.

Nell’occasione, infatti, saranno presentate la raccolta poetica “Sensazioni” di Tommaso Sanfilippo, e il libro di racconti “Nonna raccontami..” di Daniela Conti Benassi, entrambi editi da Giovane Holdeni. All’incontro, oltre agli autori, parteciperanno come moderatrici Maria Teresa Landi e Luciana Tola.

“Sensazioni” di Sanfilippo è il caleidoscopio di ciò che rapisce, stupisce, distoglie e che riempie gli occhi e la mente, sotto lo stimolo dell’ambiente esterno o del proprio vissuto, che mutano veste a seconda delle stagioni dell’anno o delle stazioni della vita. Come durante un viaggio in treno, gli occhi del passeggero sono catturati dal susseguirsi dei diversi panorami al di là del finestrino, mentre la mente, cullata dal regolare andamento del convoglio, è finalmente libera di abbandonarsi a riflessioni e ricordi, così attraverso lo scorrere dei componimenti poetici di questa silloge, il poeta conduce il lettore attraverso i paesaggi, fisici ed emotivi, che riempiono il bagaglio con cui sta viaggiando. I luoghi che lo hanno visto prima bambino, poi ragazzo e infine uomo, sono lo sfondo su cui si proiettano pensieri, fantasie o ricordi d’amore, nelle sue varie accezioni.

Tommaso Sanfilippo, foggiano di origine e toscano di adozione (prima Migliarino Pisano poi Torre del Lago) è diplomato all’Istituto Nautico Artiglio di Viareggio,ed è sposato con Elisabetta e padre di due splendidi figli, Irene e Alex. Impiegato in un’azienda di prodotti idrotermosanitari, volontario della Croce Rossa Italiana, è appassionato di fotografia e poesia. Nel 2015 ha pubblicato la silloge poetica “Con gli occhi pieni di meraviglia” per Edizioni Creativa.

“Nonna raccontami” di Daniela Conti Benassi parla, invece, di Jack il quale vive negli Stati Uniti e ritorna raramente dalla nonna, in Toscana, ma è avido di notizie e curiosità sui suoi parenti italiani così la sollecita a raccontargli della sua infanzia, del carnevale di Viareggio. E la nonna lo accontenta, ripercorrendo per lui il sentiero dei suoi ricordi di bambina, di adolescente e poi di donna. Tenendo ben in mente sì la giovane età dell’ascoltatore ma anche la sua volontà di non perdere i contatti con una parte della famiglia che non può vivere nella quotidianità.Daniela Conti Benassi recupera un patrimonio familiare i cui singoli episodi – la guerra, le difficili condizioni economiche del dopoguerra, la nascita di un fratellino, il Giuramento di un familiare, la malattia di un congiunto, lo svago con gli amici – ne riportano altrettanti simili alla memoria del lettore, vissuti o sentiti raccontare.

Daniela Conti Benassi, nativa di Rovigo, vive in Versilia. Laureata in Scienze infermieristiche, ha dedicato una sua vita a chi soffre. Adora la poesia, compagna di vita, che la sorregge negli anni infondendole serenità e coraggio. Appassionata lettrice, preferisce i poeti spagnoli. Annovera tra le sue pubblicazioni la partecipazione ad alcune antologie: Habere Artem. Dedicato a… poesie per ricordare, Aletti Edizioni; Riflessi 48. M’illumino d’immenso, Edizioni Pagine; Favolando. Rosso. Li chiamano animali, Edizioni Alcheringa; Storie di immaginaria realtà, Giovane Holden Edizioni. Ha ottenuto ottimi risultati in concorsi nazionali tra cui Giovane Holden, Stellina, Michelangelo e Città di Livorno; nel 2017 ha vinto nella sezione Poesia Inedita il premio tematico Streghe, Vampiri & Co. Il titolo della sua prima silloge “La vita è un’eterna poesia”, pubblicata nel 2018 per Giovane Holden Edizioni, è anche il suo motto. Nel 2019 pubblica la sua seconda silloge L’ora del sole e della luna.