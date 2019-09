A Villa Argentina si presenta “Lina” di Lucia Castellani, una storia divenuta un libro

VIAREGGIO – “Lina“ è il titolo del volume di Lucia Castellani che sarà presentato domani – mercoledì 4 settembre – alle 17,30 a Villa Argentina a Viareggio alla presenza dell’autrice e di Michele Quirici nell’ambito della rassegna “Di mercoledì: scrittori e lettori a Villa Argentina” promossa e curata dalla Provincia di Lucca.

Nella “Berretteria” dei miei nonni è cresciuta una ragazza del primo ‘900 – scrive l’autrice del libro edito da Tagete edizioni – una giovane donna vivacissima, curiosa e innamorata del mondo intero e tale rimase per tutta la vita. Nel libro, attraverso Lina, racconto della sua famiglia, della mia famiglia e anche un episodio romantico e un po’ misterioso. L’episodio dell’incontro notturno con un soldato americano (siamo nel 1944 nel periodo immediatamente successivo alla battaglia dell’Arno che si risolse con la ritirata tedesca e l’arrivo degli americani a Pontedera) dal quale scaturì una bella amicizia fra i due.

Lucia Castellani è nata a Pontedera (Pisa) nel 1948. Si è diplomata alla scuola magistrale e ha insegnato per 37 anni in una scuola elementare. Nel suo percorso di maestra in una delle prime scuole a tempo pieno della provincia di Pisa ha cercato di sviluppare nei bambini la creatività attraverso la scrittura, la lettura, il disegno e altre attività ludiche. Una volta in pensione si è dedicata, come passatempo, alla scrittura.