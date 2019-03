A Villa Argentina si presenta “Le Radici nello specchio” di Enrica Giannelli

VIAREGGIO – La raccolta poetica “Le Radici nello specchio” di Enrica Giannelli sarà presentata domani mercoledì 6 marzo a Villa Argentina, a Viareggio, alle 17.00, nell’ambito della rassegna “Di Mercoledì: Scrittori e lettori sulla terrazza di Villa Argentina” promossa dalla Provincia di Lucca.

All’incontro, oltre all’autrice vireggina, parteciperà la docente di lettere Daniela Pieruccini.

“Le Radici nello specchio” (Giovane Holden Edizioni) è una silloge raffinata che ambisce a fare del linguaggio poetico un laser conoscitivo capace di sciogliere il dolore e proiettare il soggetto verso un percorso di conoscenza consapevole di sé e del mondo. Enrica Giannelli si occupa da sempre di poesia, sia in ambito critico sia in ambito creativo. La poesia, intesa come forma artistica per curare il dolore interiore e condurre la persona al Ben-Essere, disgrega il significato concettuale attribuito alle parole ed enfatizza l’integrazione di elementi emotivi, mentali e spirituali diversi fra loro finalmente in dialogo. Le parole in questo senso allora descrivono, trasformano, creano suggestioni, indagano, evocano, colpiscono e disvelano strade inusitate. Avviluppano la sensibilità e marchiano l’anima. Leggersi dentro con spietata sincerità, riprendere contatto con le proprie radici consente di ampliare il significato e la portata dell’identità personale e di osservare, attraverso uno specchio, la caverna di emozioni che sopravvive nel cuore dei poeti. Amore, gioia, dolore, solitudine, paura, è tutto lì, mischiato insieme come un colore così forte e intenso da non trovare una collocazione sulla tavolozza, come un grido così forte da non essere quasi udibile. Liriche nate dall’ascolto interiore che emergono nel mondo con energia ardente e impetuosa, forti di una metrica libera ben orchestrata.

Enrica Giannelli, viareggina, classe 1963. Laurea in materie Letterarie, Pedagogista clinico e Dottore di ricerca in Persona sviluppo apprendimento. È insegnante di lettere nel percorso di educazione degli adulti dell’ISI Marconi. Dopo la laurea, ha intrapreso un percorso di formazione psicoanalitico e dal 2005 il suo interesse si è focalizzato anche sulla psicologia cognitiva e, in particolare, sullo studio della teoria della mente sia nell’età evolutiva sia nell’età adulta. Da sempre scrive di poesia e con “Lettere al secondo cuore”, Giovane Holden Edizioni 2014, inaugura un percorso di scrittura rivolto alla comprensione del sé.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.