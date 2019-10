A Villa Argentina si presenta “Il Giardinista” di Francesco Mati

VIAREGGIO – Si intitola “Il Giardinista” il libro di Francesco Mati che sarà presentato domani – mercoledì 30 ottobre a Villa Argentina, a Viareggio, alle 17,30, nell’ambito della rassegna “Di mercoledì: scrittori e lettori a Villa Argentina” promossa e curata dalla Provincia di Lucca.

All’incontro con l’autore parteciperanno Laura Landi, il direttore della collana Tellus Fabio Della Tommasina e la presidente dell’Associazione Ognivolta di Viareggio Gabriella Neri.

Il libro di Francesco Mati (Mds editore) che appartiene a una famiglia di vivaisti famosa in tutta Europa, è il racconto dal backstage di un giardino attraverso 30 anni di lavoro in un’azienda che vanta oltre un secolo di vita. Mati cerca di rispondere a una domanda in apparenza semplice: cos’è un giardino? Risposta non scontata…in un giardino, insieme al lavoro manuale, a volte faticoso, fatto di tecnica, macchinari, conoscenze scientifiche ed esperienza, c’è storia, poesia, letteratura. Soprattutto c’è chi lo costruisce. Qui Mati compie uno scarto in avanti coniando il termine “giardinista”, per indicare la specificità di un mestiere che ne comprende tanti e che non cessa di stupire.

Francesco Mati appartiene ad una famiglia che opera dal 1909 nel settore “piante e giardini”.

Nel corso di trent’anni di attività ha realizzato giardini privati e parchi pubblici in Italia, Europa e in alcuni paesi extraeuropei, collabora con Università, Centri di Ricerca, Ministeri. Riveste incarichi provinciali e nazionali in varie associazioni di settore. Organizza corsi di formazione per professionisti e appassionati del verde e di didattica per bambini per insegnare loro l’importanza delle piante e dei giardini. Ha inventato il personaggio Linneus per raccontare ai bambini il mondo delle piante.