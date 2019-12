A Villa Argentina il libro di Manrico Testi “Elpidio Jenco poeta a (e di) Viareggio”

VIAREGGIO – Un incontro alla scoperta del poeta e insegnate italiano vissuto nel secolo scorso Elpidio Jenco quello in programma mercoledì 4 dicembre alle 17.00 a Villa Argentina, a Viareggio, nell’ambito della rassegna “Di mercoledì: scrittori e lettori a Villa Argentina” promossa e curata dalla Provincia di Lucca.

Nell’occasione, infatti, sarà presentato il volume di Manrico Testi “Elpidio Jenco poeta a (e di) Viareggio” edito da Pezzini. All’incontro, oltre all’autore, parteciperanno Marco Dolfi, docente di disegno dal vero dell’Istituto Belle Arti di Carrara e il giornalista e scrittore Umberto Guidi.

«“In Elpidio Jenco poeta a (e di) Viareggio” Manrico Testi, mostra, nel suo evidente e appassionato fervore divulgativo, capacità di caratterizzazione critica e di penetrazione psicologica tanto da spingerci ad approfondire personalmente e ulteriormente la lettura e la conoscenza di un poeta così sensibile e raffinato, nonché di un indimenticabile educatore come Elpidio Jenco – scrive nella prefazione della pubblicazione Marco Dolfi –. Il ritratto che egli ne traccia attraverso le note biografiche, la scelta e l’esame critico delle sue poesie e la presentazione di alcuni dei suoi acuti scritti d’arte, coincide con il ricordo di coloro che lo ebbero come maestro di vita e apprezzarono il suo appassionato culto per la bellezza artistica».

Manrico Testi, ex docente di lettere e attualmente di letteratura dell’Università della Terza Età di Viareggio, è presidente di giuria di numerosi concorsi letterari. E’ stato presidente del Centro Tradizioni Popolari di Lucca e membro della “Fondazione Tobino”. Ha pubblicato Dalla Torre Matilde alle Vette Apuane, Mauro Baroni Editore, Viareggio 1996; Pagine esemplari di tutte le opere di Mario Tobino, Pezzini Editore Viareggio 2010; Pagine scelte di Silvio Micheli, Pezzini Editore Viareggio 2011; Lorenzo Viani scrittore e poeta, Pezzini Editore Viareggio 2016; La nascita del mito della Versilia, che figura in “Versilia – Guida per un viaggio dell’anima, Maria Pacini Fazzi editore, Lucca 2016; Il Carnevale di Viareggio nella letteratura, Pezzini Editore Viareggio 2017; Pagine scelte di Leone Sbrana, Pezzini Editore Viareggio 2018.