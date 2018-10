A Viareggio prosegue l’azione contro lo spaccio di sostanze e l’immigrazione non in regola

VIAREGGIO – Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Viareggio ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con personale in divisa, in abiti civili, e con l’ausilio di personale del reparto prevenzione crimine “Toscana” di Firenze. Questo con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei reati contro il patrimonio, soprattutto nelle zone di Massarosa e delle frazioni limitrofe, colpite lo scorso inverno da numerosi episodi di furto in abitazione.

Nel corso del servizio sono stati controllati 10 veicoli e più di venti soggetti; tra questi anche due giovani ventenni, un rumeno ed un italiano entrambi residenti a Massarosa, trovati in possesso di hashish.

Effettuati gli accertamenti di rito, i due sono stati segnalati per detenzione di sostanza stupefacente alle competenti autorità e la droga è stata posta sotto sequestro.

Un altro giovane sottoposto a controllo, questa volta di nazionalità marocchina, è stato indagato in stato di libertà per inottemperanza dell’Ordine di lasciare il territorio nazionale.

Sempre nel corso del servizio di controllo del territorio, infine, è stato fermato e controllato un quarantenne georgiano. A seguito di accertamenti, l’uomo è risultato essere non in regala con la normativa sull’immigrazione. Per questo è stato munito di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lucca e Ordine del Questore di Lucca di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.