A Viareggio e Torre del Lago è di scena la bellezza tra frac, abiti preziosi e la musica di Puccini

VIAREGGIO – Venerdì a Viareggio (ore 21.00) nelle sale della bella Villa che fu di Paolina Buonaparte per rivivere la magia e il fascino delle grandi feste danzanti dell’ Ottocento. Protagonisti i danzatori della Compagnia del Gran Ballo storico diretta da Nino Graziano Luca tra Valzer, Quadriglie, Contraddanze, Mazurche tratte dai manuali dei più celebri maestri del XIX secolo e dai più incantevoli film in costume, con un repertorio musicale che spazia da Strauss a Verdi, da Ziehrer a Pachelbel, indossando eleganti frac e preziosi abiti ispirati all’800. sabato 10 agosto la Compagnia del Gran Ballo storico si esibirà invece a Torre del Lago con una performance sul piazzale Belvedere (ore 20.00) per poi spostarsi sul palcoscenico in riva al Lago e regalare al pubblico del Gran Teatro Giacomo Puccini prima della rappresentazione di La Bohème (ore 20.30) una speciale performance omaggio alla grande Opera, all’Operetta.

La Compagnia Nazionale di Danza Storica è un’associazione culturale che si occupa dello studio e della diffusione della danza storica dal Rinascimento all’inizio del „900 svolgendo un lavoro artistico con un Corpo di Ballo di Danzatori professionisti, affiancato da un importante lavoro di partecipazione di un’ampia e diffusa base associativa, in Italia (Lombardia, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Sicilia) e all’estero (stage periodici), finalizzata a realizzare forme di socializzazione delle danze storiche da parte di cittadini e utenti.

Il lavoro di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale europeo, materiale ed immateriale, della Compagnia Nazionale di Danza Storica si basa sulla ricerca, minuziosa ed appassionata, condotta su importanti e preziosi documenti e manuali storici, effettuata in giro per l’Europa, a partire dal 1990, dal Presidente della Compagnia Nino Graziano Luca, il cui frutto è riassunto nel libro Gran Balli dell’800 (ediz. Armando Curcio Editore, 2009), giunto alla quinta ristampa e già presentato alla Camera dei Deputati e all’Ambasciata d‟Austria. Attraverso il suo Presidente, Nino Graziano Luca, la Compagnia ha collaborato, negli anni, con varie e qualificate Università (Università di Bologna, “La Sapienza” di Roma, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”). Molteplici sono state le partecipazioni televisive e cinematografiche volte a promuovere i valori e la filosofia della Compagnia e a mettere in risalto l’importanza delle varie attività intraprese.