A Viareggio è di nuovo JOVA BEACH PARTY

VIAREGGIO – Dopo la grande festa dello scorso luglio, fervono i preparativi per la seconda tappa a Viareggio del Jova Beach Party, sabato 31 agosto alla Spiaggia del Muraglione, sulla Darsena di Viareggio (Lucca).

I primi lavori di allestimento del palco inizieranno il 22 agosto. Confermate le misure adottate in occasione del primo concerto, in sinergia con tutti gli Enti coinvolti nell’organizzazione.

Sono attesi 40.000 spettatori provenienti, per un terzo, da fuori Toscana e dall’estero: al Jova Beach Party di Viareggio verranno anche da Stati Uniti, Russia, Germania, Regno Unito, Germania, Svizzera e da altri Paesi europei.

Fatta eccezione per i passeggeri della Jova Boat in partenza dall’Isola d’Elba, i biglietti sono esauriti e le casse allestite al Palasport di Viareggio (via Salvatori) saranno in funzione solo il cambio acquisti online (venerdì 30 agosto orario 14/18, sabato 31 dalle ore 10). Al Palasport di Viareggio saranno attivi anche l’area accoglienza e il guardaroba gestito dalla Misericordia di Viareggio.

La raccomandazione, anche stavolta, è di utilizzare il treno, in assoluto il miglior mezzo per raggiungere il Jova Beach Party di Viareggio. Sabato 31 agosto sono stati predisposti numerosi treni straordinari per il ritorno (Lucca, La Spezia, Prato, Firenze, Montecatini Terme-Monsummano, Grosseto e Siena) e il potenziamento delle linee già in essere per l’andata. La stazione è in piazza Dante Alighieri, da lì si arriva alla Spiaggia del Muraglione con gli autobus di linea Vaibus 35, 21 e 25, oppure a piedi (3 km). Purtroppo non sarà disponibile l’annunciato Jova Beach Express organizzato da Prg che avrebbe dovuto collegare Cortona, città natale di Lorenzo, a Viareggio.

Confermata la Jova Boat in partenza alle ore 12 dall’Isola d’Elba, con approdo diretto nel porto di Viareggio e ritorno a Portoferraio alle 03.45: biglietto 35 euro a/r sul sito www.toremar.it. Attenzione: alla biglietteria Toremar di Portoferraio (Calata Italia, 30/36) solo per chi viene in nave dall’Isola d’Elba, sono in vendita gli ultimi biglietti per il Jova Beach Party del 31 agosto.

Chi non può fare a meno dell’auto, dovrà lasciarla in una delle 4 aree di parcheggio predisposte alle porte di Viareggio, da lì bus navette gratuite da/per i Jova Beach Party sin dalle prime ore del mattino.

Parcheggio gratuito per moto in piazza San Benedetto del Tronto (Darsena) e via Petrarca (stadio), parcheggio bici in viale Europa e nell’area tra via Menini e via Salvatori (retro Palasport). Per chi è già in zona e vuole raggiungere a piedi la Spiaggia del Muraglione: da Torre del Lago (sud) percorrere viale dei Tigli; dalla città (nord) percorrere il lungomare fino al ponte Fausto Coppi, in alternativa passare da piazza Piero Nieri ed Enrico Paolini e attraversare il ponte di via Guglielmo Oberdan in direzione Palasport.

All’area Jova Beach Party si accede dalle ore 14, dall’ingresso principale di viale Europa (ai lati della Croce Verde). Un secondo ingresso, dal Molo Marinai d’Italia, è riservato ai diversamente abili.

Si raccomanda di evitare acquisti in punti vendita abusivi, in particolare bevande in contenitori di vetro.

Centinaia di addetti garantiranno assistenza sanitaria e sicurezza, confermata la Task Force Pediatrica dell’ospedale Meyer di Firenze, visto che al Jova Beach Party ci saranno anche 500 bambini, a cui Lorenzo ha riservato altrettanti biglietti omaggio.

All’interno dell’area concerto ben tre palchi pronti ad ospitare, dalle prime ore del pomeriggio, il Jova e i suoi numerosi ospiti: Club Paradiso, Ackeejuice Rockers, Dee Jay Mazzz, Bantou Mentale, The Di Maggio Connection e Willie Peyote.

Dalle 20.30, sul palco con Lorenzo saliranno Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi, Leo Di Angilla.

“Non c’è una scaletta fissa – spiega lo stesso Lorenzo – ogni giornata è diversa, saliamo sul palco attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo. Non ci fermiamo fino a mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off (#jovastage #kontikistage e #sbamstage) dove nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare per celebrare il fatto di essere lì insieme vivi come il mare”.

Info e aggiornamenti sulla JOVA BEACH App per Android e IOS e sul sito www.bitconcerti.it.

Di seguito tanti dettagli per vivere al meglio questo secondo, attesissimo, Jova Beach Party a Viareggio.

DISPONIBILITÀ BIGLIETTI – Fatta eccezione per i passeggeri della Jova Boat in partenza dall’Isola d’Elba, i biglietti per la data del 31 agosto sono esauriti. Al Palasport di Viareggio (via Salvatori) saranno in funzione le casse per il ritiro dei biglietti acquistati online: saranno aperte venerdì 30 agosto dalle 14 alle 18, il giorno del concerto dalle ore 10. Ritiro accrediti stampa dalle ore 12. Ricordiamo che non sono più disponibili biglietti gratuiti per i bambini fino a 8 anni.

VENITE IN TRENO! La raccomandazione è “VENITE IN TRENO”: i biglietti ferroviari per il concerto del 31 agosto sono acquistabili su tutti i canali di acquisto Trenitalia.

Ai treni già previsti in orario, si aggiungono 7 treni straordinari in partenza dalle ore 00.55 dalla stazione di Viareggio e diretti a Lucca, La Spezia Centrale, Prato Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Montecatini Terme-Monsummano, Grosseto e Siena. Attenzione, causa lavori, è sospesa la tratta Pistoia e Montecatini Terme, per informazioni www.trenitalia.com.

Nessuno resterà a piedi: i treni da/per Viareggio saranno attrezzati per accogliere tutti i passeggeri. I biglietti ferroviari – anche per i treni straordinari – sono disponibili in tutti i canali di acquisto di Trenitalia (www.trenitalia.com).

La stazione di Viareggio dista circa 3 chilometri dalla Spiaggia del Muraglione. Chi non vuole farsi una passeggiata, all’arrivo può usufruire del VAIBUS 35 che porta a pochi metri dall’area concerto (servizio non attivo per il ritorno al termine dello spettacolo: per agevolare il deflusso il percorso dal Jova Beach Party alla stazione è presidiato dai volontari della Protezione Civile di Viareggio). Per avvicinarsi alla Spiaggia del Muraglione si possono utilizzare anche i VAIBUS 21 (fermata via Virgilio e via Coppino) e 25 (fermata Piazza D’Azeglio).

IN NAVE DALL’ELBA – Jova Boat è la nave straordinaria Toremar per soli passeggeri che sabato 31 agosto salperà alle 12 da Portoferraio alla volta di Viareggio. La Jova Boat ripartirà da Viareggio subito dopo il concerto, per attraccare a Portoferraio alle 3.45. A bordo musica e servizi in sintonia con i temi ambientali del tour! Biglietti ancora disponibili (35 euro andata e ritorno) sul sito www.toremar.it, presso la biglietteria Toremar di Portoferraio e tramite call-center Toremar 800 304035. Info biglietteria Portoferraio 0565.918080 / 0565.914133 / 800 304035.

Attenzione: alla biglietteria Toremar di Portoferraio, solo per chi viene in nave dall’Isola d’Elba, sono in vendita gli ultimi biglietti per il Jova Beach Party del 31 agosto.

IN AUTO – Non potete fare a meno dell’auto? Il Comune di Viareggio ha disposto un piano speciale di gestione della viabilità. Saranno a disposizione 4 aree parcheggio, fuori dalla Darsena di Viareggio: per chi viene da sud sono consigliate le aree Parcheggio 1A (gratuito), in via dei Lecci/viale Giovanni XXIII, il Parcheggio 1b (a pagamento), in via Indipendenza, e il Parcheggio 2 (a pagamento), in zona Cotone (uscita autostrada A11 Pisa Nord, proseguire su SS1 direzione Viareggio, uscita Cotone/Bicchio). Per chi viene da nord suggeriamo il Parcheggio 3 (a pagamento), in zona viale Tobino (seguire Viareggio/Torre del Lago, Torre del Lago poi SS1 uscita Viareggio Sud).

I parcheggi 1A, 2 e 3 sono serviti da Bus Navette circolari sin dalle prime ore del mattino, non è previsto il servizio bus navetta dal parcheggio 1B poiché dista 1,5 km dall’area concerto.

L’area parcheggio disabili si trova in via Angelo Giorgetti (angolo via Salvatori), a poche centinaia di metri dalla Spiaggia del Muraglione.

Ricordiamo che sabato 31 agosto, la Darsena di Viareggio resterà chiusa al traffico dalle 10 del mattino. Per chi viene con mezzi propri da evitare assolutamente viale dei Tigli (da sud), interdetto al traffico, e il centro di Viareggio (da nord).

A PIEDI – Siete già in zona? Ecco alcuni percorsi consigliati per raggiungere a piedi la Spiaggia del Muraglione: per chi arriva da Torre del Lago (sud) percorrere il viale dei Tigli, per chi arriva dalla città (nord) percorrere il lungomare fino alla passerella pedonale Fausto Coppi, o in alternativa passare da piazza Piero Nieri ed Enrico Paolini e attraversare il ponte di via Guglielmo Oberdan in direzione Palasport.

IN MOTO E IN BICI – Siete in moto, in scooter? Due parcheggi gratuiti, tutti per voi, in Piazza San Benedetto del Tronto (Darsena) e via Petrarca (stadio). Preferite la bici? Se venite da sud prendete la ciclabile di viale dei Tigli, da nord la ciclabile sul lungomare fino al ponte pedonale Fausto Coppi che collega la Darsena. Potrete parcheggiare la bici in viale Europa o nell’area tra via Menini e via Salvatori, sul retro del Palasport.

IN BUS – Una soluzione comoda? Con Eventi in Bus guida l’autista e arrivate al parcheggio 1B di via Indipendenza. Per orari e partenze consultare il sito www.eventinbus.com.

ORARI – Il Jova Beach Party di Viareggio si svolgerà sabato 31 agosto alla Spiaggia del Muraglione, sulla Darsena di Viareggio: si potrà accedere dalle ore 14 (salvo condizioni meteo avverse) dall’ingresso di viale Europa (ai lati della Croce Verde). Un secondo ingresso, dal Molo Marinai d’Italia, sarà riservato ai diversamente abili. Il Jova Beach Party inizierà alle ore 16 e terminerà alle ore 23.30.

ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI E GUARDAROBA – Punto accoglienza, punto informazioni e biglietterie saranno in funzione nell’area del Palasport, in via Salvatori, dove sarà disponibile anche un servizio guardaroba gestito dalla Misericordia di Viareggio.

MARE E BALNEAZIONE – Condizioni meteo permettendo, fino alle ore 19,30 si potrà fare il bagno in mare. Grazie al coordinamento di Guardia Costiera, Capitaneria di Porto e degli assistenti bagnanti predisposti, lo specchio acqueo sicuro preposto alla balneazione sarà sorvegliato attraverso l’uso di tecniche tradizionali e d’avanguardia. Previste 7 postazioni di controllo sia a terra, sia in mare. In azione anche la Squadra Italiana Cani Salvataggio.

COSA NON PORTARE AL JOVA BEACH PARTY – Caschi, borse e zaini (capienza<lt15), bombolette, spray, bevande alcoliche, lattine, metalli, vetro, thermos, animali, selfiestick, treppiedi, ombrelli, aste, ombrelloni, sdraio, maschera e boccaglio, pinne, penne e puntatori laser, droni, aeroplani telecomandati, strumenti musicali, apparecchiature per la registrazione audio/video,fotocamere semi o professionali, videocamere, gopro, iPad, tablet, PC portatili, powerbank, tende, sacchi a pelo, biciclette, skateboard, pattini, overboard, trombette da stadio, armi, esplosivi, fuochi d’artificio, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli, oggetti a punta o da taglio, sostanze stupefacenti o nocive e materiale infiammabile. Elenco dettagliato su bitconcerti.it

JOVA BEACH PARTY è a fianco del WWF in una sfida importante per la Natura e per la salute umana: la lotta all’inquinamento da plastica. Jova Beach e il WWF Natura PlasticFree Tour, saranno quindi insieme per sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire soluzioni concrete su una delle principali emergenze ambientali che sta mettendo a rischio molte specie animali e minacciando la salute umana, vista la contaminazione da plastica delle catene alimentari.

MISURE MITIGATIVE AMBIENTALI – Lo studio di valutazione di incidenza ambientale approvato dal Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, confinante con l’area di pubblico spettacolo, ha prodotto tra i risultati compensativi il divieto di percorrere la strada sterrata tra Viale Europa e Torre del Lago, chiudendo il tratto di spiaggia limitrofo.

ISOLEM – In occasione dei Jova Beach Party, sarà presentato il progetto Isolem della Cooperativa Cittadella della Pesca con un allestimento dedicato al tema della raccolta plastiche in mare con testimonianza diretta di un pescatore che racconterà la propria esperienza da “guardiano del mare”; verranno realizzate video-interviste ai partecipanti alla manifestazione sul tema delle plastiche in mare.

TASK FORCE PEDIATRICA OSPEDALE MEYER – Anche a questo secondo Jova Beach Party di Viareggio saranno ospiti 500 bambini, invitati da Lorenzo e a cui sono stati riservati altrettanti biglietti omaggio. Grazie alla collaborazione dell’ospedale pediatrico del capoluogo toscano all’interno del sistema regionale di protezione civile, al Jova Beach di Viareggio sarà presente, per entrambe le date, una Task Force Pediatrica del Meyer: uno speciale team ad esclusivo servizio dei bambini che parteciperanno al concerto. Della Task Force fanno parte un pediatra, un anestesista, 2 infermieri, oltre al coordinatore della Task force, chirurgo pediatra, e un coordinatore infermieristico: una vera e propria squadra di operatori sanitari del Meyer in trasferta. La Task Force sarà pronta a intervenire in caso di necessità, in rete con il pronto soccorso dell’ospedale Versilia e in costante collegamento con il pronto soccorso del Meyer. Avrà una postazione ambulatoriale dedicata, ubicata nella zona dell’ingresso area concerto (presso gli ambulatori della Croce Verde) a cui le famiglie potranno rivolgersi in caso di improvvisi problemi di salute del bambino e sarà pronta a intervenire sulla spiaggia, attivando il trasferimento al Meyer in caso di problemi gravi che eventualmente lo richiedano.

DARSENA AFTER BEACH PARTY – I ristoratori e i locali di Viale Europa in collaborazione con Associazione Viva organizzeranno eventi, cene e after show dalla fine del concerto in poi per ospitare chi tra i partecipanti ha ancora voglia di festeggiare o fermarsi a cena con gli amici. Info su www.viareggino.com.

VIAREGGIO PROTAGONISTA – La città di Viareggio sarà rappresentata attraverso la presenza delle sue eccellenze: dai megayacht di fattura viareggina ormeggiati nel porto, alla musica di Puccini, alle maschere del Carnevale, ai pescherecci all’ancora lato palco. Sullo sfondo la scenografia naturale delle Alpi Apuane, tutto intorno il suo mare.

JOVA BEACH OPENING TRACK – IL Jova Beach Opening Track ha anticipato l’arrivo del Jova Beach a Viareggio. Realizzato da Michele Cinquini, della leggendaria casata dei Cinquini maestri della cartapesta, l’Opening Track ha ospitato i più interessanti deejay della scienza musicale contemporanea. Meta prediletta per i selfie nella giornata del 30/7 per la data del 31 sarà posizionato all’ingresso dell’area concerto.

JOVA BEACH APP – Per dettagli e aggiornamenti scaricate la JOVA BEACH App per Android e IOS realizzata da Trident in collaborazione con Valfrutta – con tanti contenuti in esclusiva e la JOVA BEACH Radio Powered by Radio Italia, un nuovo canale di musica scelta da Lorenzo, programmi registrati e in diretta – o collegatevi al sito www.bitconcerti.it.

Prodotto e organizzato da Trident, Jova Beach Party inaugura un nuovo format di concerto, un happening per il nuovo tempo. All’organizzazione delle due date di Viareggio lavorano da mesi donne e uomini del Comune di Viareggio, di Regione Toscana e Prg. Un caloroso ringraziamento a Toremar, Trenitalia, Croce Verde, Misericordia di Viareggio, Misericordia di Torre del Lago, Croce Rossa di Viareggio, Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Croce Rossa Italiana, 118 Versilia, Ospedale Meyer, SICS Squadra Italiana Cani Salvataggio, Protezione Civile, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Guarda di Finanza, Polizia Municipale, Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Fondazione Carnevale di Viareggio, Associazione CGC Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale, Consorzio Stabilimenti Balneari della Marina di Levante, Mover, Cooperativa Cittadella della Pesca, Compagnia Toscana Trasporti Nord, Sea Ambiente e Sea Risorse, iCARE Viareggio, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, Federalberghi, AssoCamping, CNA, Associazione Viva e alle altre attività economiche, ricettive e sociali della città di Viareggio che collaborano alla riuscita degli eventi.