A Valgiano il tradizionale presepe allestito dai volontari dell’associazione Valle di Giano

VALGIANO – Torna, da domenica 8 dicembre a domenica 19 gennaio 2020, l’appuntamento con il tradizionale presepe di Valgiano nella storica chiesa di S.Quirico in Petroio (le prime notizie risalgono all’847).

Allestito da 18 anni dai volontari dell’associazione Valle di Giano, da sempre sensibili alla natura, il bellissimo presepe, nella splendida chiesetta, è realizzato con materiale naturale e di riciclo anche per avvicinare i visitatori al problema dell’ambiente. I presepi ogni volta sono caratterizzati da una particolarità: quest’anno si tratta di un lago con varie cascate, il cui gorgoglio accompagna i visitatori in un paesaggio fiabesco tutto da vedere.

Il presepe verrà ufficialmente inaugurato domenica 8 dicembre alle ore 12:00. Terminata la messa delle ore 11:00, nella chiesa maggiore di San Frediano a Valgiano, una processione arriverà alla piccola chiesa di S. Quirico in Petroio per la benedizione ufficiale del parroco. Il presepe poi sarà visitabile nel pomeriggio dalle ore 14:30 alle 19:30 e resterà aperto a dicembre, domenica 15 e 22; giovedì 26 e domenica 29, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle 19:30; tutti i sabati dalle ore 15:00 alle 17:00; il 25 dicembre dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:30; dal 27 dicembre al 3 gennaio i giorni feriali dalle ore 15:00 alle 17:30; mercoledì 1, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30; domenica 5 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 12 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; domenica 12 e 19 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30.

L’associazione, inoltre, durante il periodo natalizio, e come ogni hanno, ha in programma diverse iniziative collaterali davanti alla chiesa di San Quirico in Petroio: domenica 15 dicembre alle ore 16:00 per “Magico Natale”, si terrà il concerto con Sara Guidi (soprano), Massimo Froli (tenore) e Silvano Pieruccini (Maestro); domenica 22 dicembre alle ore 16:00 per “Aspettando il Natale”, il concerto dei ragazzi di Giuliana; giovedì 26 dicembre alle ore 15:00 invece ci sarà l’opportunità, per grandi e piccini di incontrare Babbo Natale che… fa le bruschette; domenica 29 dicembre alle ore 15:00 cioccolata calda e vin brulé per tutti; domenica 5 gennaio alle ore 20:00 i bambini potranno incontrare la Befana in paese che porterà i doni; lunedì 6 gennaio alle ore 11:00 si terrà la Santa Messa davanti al presepe con la corale, mentre alle ore 15:00, per la “Festa della Befana”, la simpatica vecchietta racconterà vecchie fiabe ai bambini. A seguire il concerto dei ragazzi di Giuliana. Saranno inoltre presenti gli stand con cioccolata calda, vin brulé e dolcetti tipici. Domenica 12 gennaio alle ore 15:00 sarà possibile assaggiare le tipiche torte coi becchi e infine domenica 19 gennaio nel pomeriggio “tutti a merenda” per dare appuntamento all’anno prossimo.