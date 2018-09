A Tonfano la Notte del Pontile in stile Dolce Vita, concerto gratuito con Ristori & The Portofins

MARINA DI PIETRASANTA – Con Alessandro Ristori ed i suoi Portofinos in concerto – gratuito – in Piazza Amadei al Pontile di Tonfano rivive la Dolce Vita. La festa del decennale dell’amato Pontile della Marina organizzata dalla neo amministrazione comunale di Alberto Giovannetti in programma sabato 15 settembre (dalle 17.00) con tanto di fuochi d’artificio, street food, spettacoli itineranti ed eventi collaterali avrà anche un suo specialissimo momento musicale con l’esibizione rigorosamente live del cantante di Montecarlo, così è stato ribattezzato dalla critica.

Un viaggio musicale dalle atmosfere Rock’n’roll anni ’50 passando ad Elvis Presley ai crooner per gli anni ’70, per concludere con la musica italiana degli chansonnier degli anni ’60. Insieme alla sua band, Ristori si è esibito in Italia e numerosi paesi stranieri come Russia, Lettonia, Germania, Inghilterra, Principato di Monaco, Svizzera, Slovenia, Malta, poi Capri, la Grecia. Ormai da un anno è il punto di forza del “Bar Americain” de L’Hotel de Paris di Montecarlo. Da segnalare, tra gli eventi la fotografia con una esposizione di foto del pontile a cura di Tramonti Italiani, il concorso delle vetrine dei commercianti a cura di Marina Eventi e le opere d’arte della collettiva di Artigianart a rendere il passeggio della notte di fine estate ancora piacevole. L’ingresso alla manifestazione è libero.