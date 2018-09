A spasso con Michelangelo: passeggiata da Seravezza a Fabbiano e Azzano sulle tracce del grande artista

SERAVEZZA – Nell’ambito delle celebrazioni per i cinquecento anni di Michelangelo in Versilia l’assessorato alla promozione e valorizzazione del territorio di Seravezza promuove per domenica 16 settembre una passeggiata sulle tracce del grande artista a Fabbiano e Azzano. Il ritrovo è fissato per le ore 9:15 a Palazzo Mediceo con partenza a piedi prevista per le 9:30. Chi preferisce servirsi dell’auto può raggiungere direttamente la Pieve di San Martino a La Cappella e riunirsi al gruppo alle ore 11:30 a Fabbiano, dove Costantino Paolicchi, esperto di storia locale, attenderà i partecipanti per illustrare le vicende e la storia di questi luoghi in relazione al soggiorno michelangiolesco a Seravezza. Alle 12:15 è prevista la sosta per il pranzo al sacco.

Subito dopo la passeggiata riprenderà e alle 13:45 il gruppo giungerà ad Azzano. Presso il Ristorante “Michelangelo” si potrà visitare la mostra fotografico- documentaria sulla presenza dell’artista sulle montagne di Seravezza e sull’evoluzione del lavoro nelle cave del monte Altissimo. Alle 14:45 partenza per il rientro a Seravezza, previsto per le 16:30 circa. La giornata si concluderà con una visita gratuita a Palazzo Mediceo, comprendente l’entrata al Museo del lavoro e alla mostra “Gianfranco Ferroni: prima e dopo la Biennale del ‘68”. Per la passeggiata sono vivamente consigliate calzature idonee al percorso, vale a dire scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica dotate di suole non lisce. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a biblioteca@nullcomune.seravezza. lucca.it o chiamare lo 0584 757770/1 dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 19:00 oppure il numero di cellulare 331 6600400. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.