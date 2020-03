A Seravezza torna la divertente Bibliotombola per grandi e piccini

SERAVEZZA – Edizione speciale della Bibliotombola nei giorni della Festa della Donna. L’appuntamento è per venerdì 6 marzo alle 21:00 presso la Biblioteca comunale “Sirio Giannini” di Palazzo Mediceo. Un originale evento per grandi e piccini liberamente ispirato al gioco tradizionale ma con protagonisti gli autori e i personaggi più celebri della letteratura italiana e internazionale.

I premi per i vincitori non potranno essere che dei bellissimi libri. Per tutte le donne che parteciperanno vi sarà un piccolo omaggio. L’evento è organizzato dal personale della Biblioteca in collaborazione con l’Assessorato alla promozione e valorizzazione del territorio, le Pari Opportunità e il settore Politiche della Persona del Comune di Seravezza. La partecipazione è gratuita ma è consigliata la prenotazione ai numeri 0584 757770/71 o per email a michela.corsini@nullcomune.seravezza.lucca.it.

Da oggi all’8 marzo, in vista della Giornata internazionale della donna, in Biblioteca è allestito uno spazio dedicato a Marie Curie, chimica e fisica polacca naturalizzata francese vincitrice di due premi Nobel. Tutte le donne che accederanno alla Biblioteca in questo periodo riceveranno in omaggio un segnalibro.