“A scuola di Palio”: l’evento finale di fronte al pontile a Camaiore

CAMAIORE – Tutto è pronto per la XXIX edizione del Palio dei Rioni Città di Camaiore, dal 9 al 13 luglio allo Stadio Comunale.

Terminata un’entusiasmante edizione di “A Scuola di Palio” – il progetto didattico realizzato nelle scuole primarie del territorio in collaborazione con il Comune di Camaiore, cui hanno preso parte oltre 180 bambini per 88 lezioni – questa domenica la passeggiata di Lido di Camaiore, in prossimità del pontile, ospiterà un pomeriggio di grande festa dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, per conoscere e divertirsi con i giochi tradizionali del Palio in un clima di massima inclusione. Alle 16, lo straordinario spettacolo clownesco del duo italo-francese Don’t feed the cat, poi il via alla corsa con l’Uovo, l’Hula Hoop, la Mela e tanti altri giochi.

L’evento, realizzato dal Comitato Palio con la collaborazione del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, sarà inaugurato alle 16.00 dallo spettacolo del duo clownesco Don’t Feed The Cat di Benjamin Balthazar Lebigre e Catherine Richon, e proseguirà fino all’imbrunire con musica, giochi all’aria aperta e l’intervento dei rioni e delle associazioni Aiuto ai Bambini Cerebrolesi, AIPD Versilia, Il Mondo che Vorrei ONLUS Viareggio e Semplicemente Genitori. Ingresso libero.