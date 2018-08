A Sant’Anna di Stazzema il raduno in difesa dei valori della pace, dei diritti e della solidarietà

STAZZEMA – Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona lancia un appello a tutti i cittadini per un grande raduno a Sant’Anna di Stazzema per parlare di pace, libertà, diritti, tutti i valori della Costituzione Italiana. Lo annuncia per una data altamente simbolica, ovvero il 21 settembre, scelta dall’Onu nel 1981 come Giornata Internazionale della Pace. “Stiamo assistendo al diffondersi di episodi di intolleranza, di rievocazione dei totalitarismi dello scorso secolo, ad appelli inaccettabili di discriminazione diffusi da altoparlanti, a porti chiusi a bambini malati nella totale indifferenza di tutti e addirittura con il plauso del governo”- commenta il Sindaco Maurizio Verona.

“I campanelli continuano a suonare ed in troppi fanno finta di non sentire. Serve un moto di orgoglio, un cambio di passo non solo da chi è chiamato a ricoprire incarichi pubblici, ma nella società che sembra essersi assopita è quasi rassegnata. Nella Giornata internazionale della Pace che è stata deliberata dall’Onu come giorno di riflessione, chiediamo a tutti di venire a Sant’Anna di Stazzema, nel Parco Nazionale della Pace a dire che non ci rassegniamo a politiche che violano le più elementari forme di convivenza civile, al ritorno dei nazionalismi, dei razzismi: anche ottanta anni fa si cominciò dicendo che qualcuno era diverso, poi si arrivò alla più devastante guerra che la storia ricordi. Ecco perché a Sant’Anna di Stazzema vogliamo organizzare un raduno per la pace, che non è assenza dalla guerra, ma è l’assenza dalle condizioni che portano alla guerra ed in cui l’uomo può realizzarsi, giustizia, libertà dal bisogno, libertà di opinione, più diritti per tutti”.

Al raduno del 21 settembre ha già dato l’adesione il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che ha fatto sapere che sarà presente e che sosterrà l’evento che inizierà attorno alle 14.30 per andare avanti fino alle 19:00 durante il quale ci sarà spazio per parlare dei valori che sono poi quelli della nostra Costituzione.

“Fare finta che non stia succedendo qualcosa è un aiuto a populismi e nazionalismi che sono il contrario dei valori della cittadinanza che vogliamo affermare”- conclude il Sindaco Verona. “Auspico che ci sia un’invasione pacifica di Sant’Anna con tanti cittadini che si uniranno a noi in un luogo tanto significativo”.