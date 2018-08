A.S. Lucchese Libertas: pronto l’organigramma per la stagione calcistica 2018/19

LUCCA – La A.S. Lucchese Libertas annuncia ufficialmente di aver completato l’organigramma relativo al Settore Giovanile per la stagione calcistica 2018/19.

Di seguito la lista completa di Dirigenti, allenatori e staff, comprensiva anche delle cariche già assegnate per il Settore Femminile.

– Direttore Generale Settore Giovanile Maschile e Femminile: Elena Bruno

– Responsabile Settore Giovanile Maschile e Femminile: Maurizio Gherardini

– Segretario Sportivo Settore Giovanile Maschile e Femminile: Massimo Santerini

– Responsabile Ufficio Stampa Settore Giovanile Maschile e Femminile: Alessia Lombardi

– All. Berretti: Marco Vannini (Presidente AIAC provinciale)

– All. in seconda Berretti: Mirco Fascetti

– All. Under 17 – Allievi Nazionali: Vito Graziani

– All. Under 16 – Allievi Provinciali: Michele Bruno

– All. Under 15 – Giovanissimi Nazionali: Michele Amaducci

– Prep. portieri: Claudio Puccinelli, Roberto Guidi

– Prep. atletici: Matteo Trotta, Nicolò Ravella

– Prep. motorio Scuola Calcio: Juri Parenti

– Accompagnatori: Lorenzo Masini, Piergiorgio Tognetti, Alberto Casella, Salvatore Barsotti, Piero Bianchini, Roberto Caniggia, Felice Rovai

– All. Under 15 Femminile: Filippo Del Carlo

– All. Under 12 Femminile: Francesca Marchi

– All. Under 9 Femminile: Silvia Fiorini (ex calciatrice della nazionale italiana, ha conquistato uno scudetto con la maglia dell’Agliana ed è internazionalmente riconosciuta come una delle migliori atlete all time del calcio in rosa)

Si comunica inoltre che gli allenamenti del Settore Giovanile hanno preso inizio questa mattina (lunedì 20 agosto), con le sedute degli Under 17 ed Under 15. La preparazione della formazione Berretti e degli Under 16 comincerà invece nel pomeriggio sui campi dell’Acquedotto.

L’organigramma completo del Settore Femminile e il programma degli allenamenti verranno comunicati nei prossimi giorni tramite i nostri canali ufficiali.