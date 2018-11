A Ruota si inaugura una panchina rossa per di no alla violenza sulle donne

CAPANNORI – Domenica 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in piazza del Rio a Ruota sarà inaugurata una panchina rossa quale simbolo per dire ‘no al femminicidio’. Un’iniziativa realizzata dal Comune e dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con il circolo ANSPI Don Aldo Mei di Ruota che prenderà il via alle ore 15 e vedrà anche l’inaugurazione della ‘Casetta del libro’, dove i cittadini potranno prendere dei libri, leggerli e poi rimetterli al loro posto, oppure portarli in modo da condividere con gli altri letture che li hanno appassionati.

Sono previste letture da parte di alcuni bambini per sensibilizzare al rispetto contro la violenza di genere. All’iniziativa che va sotto il titolo ‘La violenza è mancanza di vocabolario’, interverranno, tra gli altri, la vice sindaca Silvia Amadei, l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti, la presidente della Commissione Pari Opportunità, Enza Cicalini e Don Luigi, presidente del Circolo ANSPI Don Aldo Mei.