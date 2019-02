A Ruota si festeggia la messa in sicurezza e la riqualificazione dopo la frana

CAPANNORI – E’ stata completata da parte del Comune la messa in sicurezza e la riqualificazione della frana di Ruota grazie anche ad un finanziamento regionale di 1 milione e 350 mila euro nell’ambito degli interventi per la difesa del suolo. L’amministrazione Menesini per festeggiare la realizzazione di questo importante intervento ha promosso un’iniziativa che si svolgerà sabato 16 febbraio, quando al Frantoio Sociale del Compitese in via di Tiglio a Pieve di Compito, alle ore 10.30, si terrà un raduno d’auto d’epoca del Club Balestrero Lucca e a seguire un corteo delle auto verso Ruota.

Alle ore 11 è inoltre in programma un passaggio inaugurale in via di Ruota nell’area stradale messa in sicurezza. L’evento si concluderà al Circolo Acli ‘Da Silvia’ in via Don Aldo Mei a Ruota con una festa che vedrà la partecipazione del sindaco Luca Menesini e alla quale sono invitati tutti i cittadini.