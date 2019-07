A Porcari torna la notte bianca per un sabato di spettacoli, street food e negozi aperti

PORCARI – Torna la Notte Bianca a Porcari. Sabato 20 luglio, a partire dalle ore 19, le strade del paese saranno invase da spettacoli, street food e attrazioni di vario genere.

Se i banchetti del mercatino artigianale andranno ad implementare l’offerta dei negozi, aperti fino a tarda sera, i truck food offriranno delizie di ogni tipo per i palati più esigenti.

<<La Notte Bianca giunge alla sua terza edizione e, come sempre, abbiamo colto l’occasione di fornire ai porcaresi e non uno spettacolo al di sopra delle righe>> – afferma il presidente di Porcari Attiva Michele Adorni. <<Si tratta di un format consolidato che ogni anno cerca di arricchire il proprio calendario con attrazioni diverse, ma di alto livello, in grado di valorizzare il potenziale di Porcari” conclude Adorni.

Le attrazioni, infatti, saranno molteplici e adatte a tutti: passeremo dalla danza verticale e dalle Meduse Luminose per poi farci travolgere dalla magia delle Farfalle di Seta e delle Mongolfiere, spettacolo itinerante eseguito da acrobati.

Se la scenografia sarà tutt’altro che banale, altrettanto interessante saranno gli spettacoli danzanti organizzati da Emozione Danza, Rumba que salsa, Tango Querido, Caraibic Dance Company e Stelle in Movimento.

In piazza Orsi sarà possibile scatenarsi nel travolgente Schiuma Party ad opera di Dj Omi e Frodo Dj. E se sarà possibile divertirsi con il torneo di calcetto organizzato da Academy Porcari, per i più piccoli ci saranno le attività di Koala Camp. Altra attrazione musicale sarà situata in via Pacini con la Easy Riders Rock Blues Band. Insomma, una serata all’insegna del divertimento che colloca Porcari al centro dell’estate della Piana. Così conclude là vicepresidente di Porcari Attiva, Renata Bonacchi “Siamo un gruppo affiatato che ha come obiettivo quello di catalizzare le forze positive di Porcari, poiché il potenziale del nostro paese è infinito. Ma è solo attraverso l’unione che possiamo raggiungere il risultato migliore>>.