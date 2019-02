A Porcari l’incontro pubblico sulla qualità dell’aria

PORCARI – Si terrà lunedì 4 marzo alle 21 nell’auditorium Da Massa Carrara l’atteso incontro pubblico sulla qualità dell’aria, organizzato dall’amministrazione comunale di Porcari anche con lo scopo di rendere pubblici i risultati dello studio svolto sulla centralina di via Cavanis, che fu riattivata con fondi comunali per un anno.

Parteciperanno il sindaco, Leonardo Fornaciari, l’assessore all’ambiente Franco Fanucchi, la dirigente presso l’Agenzia regionale per la qualità dell’aria dell’Arpat di Firenze, Bianca Patrizia Andreini e il Prof. docente di Fisica Sperimentale presso l’università degli studi di Firenze.

“Abbiamo convocato questa riunione – spiega Fanucchi – per illustrare alla popolazione i risultati misurati della centralina di Porcari confrontata con quella Arpat collocata a pochi chilometri, nel territorio di Capannori. Come sappiamo – continua il vicesindaco – quella centralina è stata scelta dalla Regione come struttura di riferimento per tutta la Piana di Lucca e Valdinievole e fa parte quindi della rete ufficiale. Il raffronto tra le due centraline e i dati misurati a Porcari durante il 2017 metteranno in risalto dinamiche interessanti. Abbiamo chiesto alla dott.ssa Andreini di entrare nel merito dei risultati cercando di rendere la materia di semplice comprensione per tutti, mentre il Prof. Lucarelli riferirà sulle ultime novità scientifiche in tema di ambiente e suoi inquinanti”.