A Porcari il primo corso gratuito di autodifesa per le donne

PORCARI – Arriva finalmente anche a Porcari il primo corso di autodifesa rivolto alle donne organizzato dall’Associazione Culturale “LA BUSSOLA”, in collaborazione con professionisti qualificati che cureranno gli aspetti relativi alla difesa personale contro la violenza, da quello psicologico, a quello fisico, a quello legale. Il corso è aperto a donne di ogni età, purché maggiorenni, ed è completamente gratuito, grazie anche al sostegno della BANCA DI PESCIA E CASCINA CC, che contribuirà alle spese per la quota assicurativa e per la certificazione medico sportiva non agonistica delle partecipanti.

Il presidente dell’Associazione “LA BUSSOLA”, Barbara Pisani, spiega: “Il corso, in 20 incontri per una durata complessiva di ben 5 mesi, ha il fine di guidare le partecipanti in un percorso di accrescimento personale, per imparare a difendersi e a gestire la paura. Un corso di autodifesa femminile può essere uno strumento per acquistare sicurezza in noi stesse e la prevenzione rimane l’arma più efficace per impedire una violenza fisica o psicologica. Abbiamo trovato massima disponibilità nei professionisti coinvolti, che ci hanno subito chiarito alcune questioni fondamentali: i corsi di autodifesa femminili, di cui si sente sempre di più parlare, non servono a diventare delle “wonder woman”, bensì sono utili a capire cosa si può fare per prevenire situazioni di violenza e, se necessario, per tutelarsi, fisicamente, psicologicamente e legalmente; in una situazione di aggressione poi, quello che fa la differenza è quanto la vittima sia in grado di gestire le proprie emozioni e determinazione, volontà e imprevedibilità sono qualità necessarie per potersi difendere.

Per tutto questo, il nostro corso ha l’obiettivo di far intraprendere alle partecipanti un percorso di acquisizione di consapevolezza e contemporaneamente quello di imparare alcune tecniche di difesa a cui fare ricorso in caso di pericolo. A tenere le lezioni saranno: il dott. Massimo Monti, psicologo specializzato, già docente per il Ministero di Grazia e Giustizia, per il Corpo Forestale dello Stato e formatore psicologico per il Provveditorato Polizia Penitenziaria, ha operato in numerosissime aziende come psicologo del Lavoro, è autore di pubblicazioni, esercita oggi la sua attività prevalentemente tra Porcari e L’Aquila; L’ASD Karate Shotokan Porcari, Società Sportiva di Karate nata nel 2013, riconosciuta dallo CSEN in ambito nazionale, sempre presente alle manifestazioni e alle competizioni, dalle locali fino alle nazionali, i cui istruttori vantano decenni di esperienza e di formazione continua a livello internazionale.

Abbiamo infine già preso contatti con uno studio legale che ci possa offrire un valido supporto anche su tali aspetti. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lunedì 25 novembre p.v., apriranno le iscrizioni al corso di autodifesa, che si terrà tutti i martedì sera dalle ore 20.15 alle ore 21.30 presso la palestra della scuola secondaria “E. Pea” in via Romana Est a Porcari, inizierà il 7 gennaio e terminerà il 26 maggio 2020. Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico, fino ad un numero massimo di 26 persone, con priorità a coloro che risultano residenti nel comune di Porcari, e termineranno il 15 dicembre 2019.

Per info e iscrizioni è possibile utilizzare i seguenti contatti: labussola289@nullgmail.com, 3383288732, 3385836592.