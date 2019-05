A Pistoia due giorni per conoscere le start up con i Giovani di Confindustria Toscana Nord

PISTOIA – Saranno due giorni di vetrina quelli che i giovani di Confindustria Toscana Nord offriranno a Pistoia al pubblico interessato a conoscere il mondo delle start up: il 9 Maggio, all’interno della biblioteca San Giorgio di Pistoia, durante il convegno “Quando le start up volano” verrà illustrata la nascita di queste realtà, vista con gli occhi di un investitore.

Parlerà Giovanni Polidori, socio di A11 Venture, la società con sede a Lucca che investe nel capitale di startup innovative (principalmente nei settori della robotica, automazione, meccatronica, cleantech, web e IT) facilitando la nascita e lo sviluppo di business innovativi e scommettendo sul futuro dell’economia locale.

<<Il principale scoglio per chi intenda cimentarsi nella realizzazione di un’impresa innovativa – dice Davide Trane, presidente dei Giovani di Confindustria Toscana Nord che aprirà i lavori – è il reperire risorse, spesso attraverso altri che credano nel progetto e siano disponibili a investire in esso. Ci pare estremamente utile iniziare la due giorni dedicata al tema delle start -up aggredendo una delle sue principali criticità>>.

Si passerà poi alla presentazione di alcune esperienze in corso, e dei motivi che hanno spinto a accettarne la scommessa: Enrico Matteo Messaparlerà della spin off Wearable Robotics (nata nell’ambito della Scuola Sant’Anna di Pisa) dimostrando quanto la tecnologia più avanzata possa migliorare le condizioni di vita. Fabrizio Ridolfi presidente di Hastega, presenterà TecnoSpazio, spazio fisico attrezzato dove poter mettere alla prova le proprie competenze e attitudine all’innovazione. Concluderà Arafin Nabil (AWHY) con la relazione “Artificial intelligence nell’e commerce”.

Il giorno successivo, nella sede Uniser, Pistoia sarà la tappa del G.I.StartUp Contest di Confindustria; una delle tre fasi di selezione nazionale (le altre sono Milano e Torino) di imprese innovative, costituite da non meno di 4 anni e, (per le PMI) con fatturato annuo non superiore a centomila euro. L’iniziativa si svolge sotto l’egida dei giovani di confindustria nazionale. Sarà possibile assistere ai lavori della commissione giudicatrice mentre essa valuta le proposte progettuali negli aspetti tecnologici ma anche finanziari.

L’intero evento si inserisce nell’iniziativa “Career Day 2019”, progetto degli istituti tecnici tecnologici e professionali superiori della provincia di Pistoia e teso a facilitare il contatto degli studenti con le realtà aziendali e con i centri di ricerca maggiormente qualificati nella regione; questo nel momento in cui i ragazzi stanno concludendo il loro percorso curriculare.

Per info e necessarie iscrizioni: [email protected] it