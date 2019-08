A Pieve a Elici la musica del 900 con Anna Loro e Andrea Oliva

PIEVE A ELICI – Il suono delicato e “angelico” del flauto e dell’arpa e alcune bellissime pagine di musica francese del Novecento al centro del prossimo appuntamento con il Festival di musica da camera della Versilia, in programma domenica 18 agosto alle 21:15 a Pieve a Elici. Il flautista Andrea Oliva e l’arpista Anna Loro proporranno un programma insolito e sorprendente che comprende la Sonata di François de Boisvallée, l’affascinante e romantica Fantasia per violino e arpa Op. 124 di Camille Saint-Saëns, la dolcissima Berceuse e altre pagine di Gabriel Fauré e La flûte de Pan, brano che ha reso celebre il compositore Jules Mouquet.

Andrea Oliva è uno dei migliori flautisti della sua generazione. Primo flauto solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma dal 2003, ha frequentato l’Accademia Herbert von Karajan ed è stato invitato, a soli 23 anni, come Primo flauto ospite dai Berliner Philharmoniker sotto la direzione di prestigiose bacchette quali Abbado, Maazel, Gerghiev, Oramo, Jansons e Haitink. Invitato dal maestro Abbado, ha suonato con l’Orchestra Mozart di Bologna e collabora come docente all’Accademia dell’Orchestra stessa. Fra i numerosi premi vinti nei più importanti concorsi internazionali, spiccano il primo premio al Concorso internazionale di Kobe (2005, primo italiano ad aver ottenuto tale riconoscimento) e il terzo premio al Concorso internazionale ARD di Monaco (2004). Insegna all’Accademia di Santa Cecilia di Roma e all’Accademia internazionale “Incontri col Maestro” di Imola. È anche professore di flauto principale al Conservatorio della Svizzera italiana.

Perfezionatasi con Pierre Jamet all’Accademia Internazionale di Gargilesse in Francia, Anna Loro ha vinto alcuni dei più selettivi concorsi nazionali e internazionali e si esibisce regolarmente per le più prestigiose istituzioni musicali europee. Considerata una delle più grandi rappresentanti della scuola italiana d’arpa, all’attività concertistica affianca quella di arpista d’orchestra per alcune importanti istituzioni lirico-sinfoniche italiane ed estere come l’orchestra della Svizzera italiana, la Hessischer Rundfunk, NDR di Amburgo, Bayerischen Rundfunk, l’orchestra del Teatro S. Carlos di Lisbona, l’orchestra Sinfonica Nazionale della Rai a Torino, l’orchestra del Teatro Regio di Parma, i Solisti Veneti e l’orchestra da Camera di Mantova.

Per i concerti di Pieve a Elici non è prevista prevendita. La biglietteria apre alle 20:15. Il costo del biglietto intero è di 12 euro, quello del ridotto di 10 euro.

Per maggiori informazioni: www.associazionemusicalelucchese.it.