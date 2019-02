A Pietrasanta tre giorni dedicati al lavoro: Comune fa incontrare chi lo cerca e lo offre

PIETRASANTA – Tre giorni dedicati a chi cerca lavoro, a chi lo offre e agli studenti prossimi alla maturità. Con il “Recruiting Days” l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti insieme all’Informa Giovani e Versilia Format prova a dare una risposta a chi è in cerca di un’occupazione favorendo l’incontro tra domanda ed offerta alla vigilia della stagione estiva. Sul piatto decine di posti di lavoro nel settore turistico ricettivo che transitano attraverso imprese ed agenzie interinali. Attualmente le posizioni aperte all’Informa Giovani, quindi posti di lavoro vacanti, sono oltre duecento. L’appuntamento, organizzato dall’assessorato alle attività produttive e pubblica istruzione, è in programma da giovedì 14 a sabato 16 marzo nel Chiostro di S. Agostino.

La prima giornata, giovedì 14 marzo (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) sarà dedicata ai colloqui tra candidati ed un selezionato gruppo di aziende (in corso il reclutamento), la seconda giornata, venerdì 15 marzo (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) alle agenzie interinali della provincia di Lucca e Massa Carrara e sabato 16 marzo (dalle 9.00 alle13.00) alle classi 4° e 5° delle scuole superiori che avranno la possibilità di partecipare ad un seminario per la ricerca attiva del lavoro e partecipare a test psico-attitudinali. <<Il tema del lavoro è al centro della nostra agenda – spiega l’assessore alle attività produttive, Francesca Bresciani –. Ci sono almeno 3mila persone, solo nel nostro comune, in cerca di un lavoro. La stagione estiva è storicamente un momento molto importante perché mette in modo un sistema turistico, ricettivo e di servizi enorme creando opportunità di lavoro che sono decisive per intere famiglie ed il loro sostentamento. Con questa iniziativa, che è alla prima assoluta edizione, – prosegue la Bresciani – cerchiamo di avvicinare chi cerca lavoro, senza limite di età, e chi lo offre come ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, club e negozi. Creiamo semplicemente le condizioni per un lavoro coinvolgendo i protagonisti del territorio come le imprese ma anche il nostro Informa Giovani e l’agenzia di formazione Versilia Format, soggetti attivi ogni giorno in questo settore>>.

Per candidarsi ai colloqui di lavoro della giornata di giovedì 14 marzo è molto semplice. Basta inviare il curriculum via mail a jobweek.pietrasanta@nullgmail.com entro l’8 marzo ed attendere una risposta di conferma alla candidatura. Le posizioni di lavoro aperte saranno comunicate ai candidati così come modalità ed orario di presentazione per il colloquio. Per la giornata invece di venerdì 15 marzo l’incontro con la agenzie interinali è aperto a tutti e senza necessità di iscrizione.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts