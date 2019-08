“A piedi nudi nell’Arte” con Carlo Vanoni, l’eclettico critico d’arte nel Chiostro di S. Agostino

PIETRASANTA – Un viaggio nella storia dell’arte dal ‘500 ad oggi con il critico d’arte e divulgatore Carlo Vanoni e il suo ultimo libro “A piedi nudi nell’Arte” (edito Solferino). Una presentazione-spettacolo fuori dagli schemi, da Giotto a Fontana, da Caravaggio a Van Gogh, quella in programma giovedì 29 agosto (ore 21.00) nel Salone dell’Annunziata del Chiostro di S. Agostino. L’ingresso è libero.

L’evento è organizzato dall’Istituto Storico Lucchese Sezione “Versilia Storica” con il patrocinio del Comune di Pietrasanta e il contributo di Art Hotel Pietrasanta. Introduce l’incontro Melania Spampinato, vice direttore della Sezione “Versilia Storica” dell’Istituto Lucchese.

Vanoni racconta le avventure di un giovane appassionato d’arte, protagonista del libro, che in una splendida giornata di maggio, durante una passeggiata in città, viene ispirato dalle opere che conosce e dagli artisti che ama, i quali gli danno una chiave per leggere ciò che gli accade intorno, per capire ciò che gli accade dentro.

Carlo Vanoni incomincia la sua carriera con la musica e diploma a Colonia in chitarra jazz contemporanea. Consegue la laurea in Sociologia dei mass media e comunicazione all’Università Urbino e successivamente in Conservazioni dei beni culturali all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Intraprende l’attività di consulente per gallerie, cura mostre di prestigiosi artisti e si cimenta come presentatore televisivo. Ha pubblicato il libro “Andy Warhol era calvo”, una raccolta di testi scritti per la rivista Arte iN World dove tiene una rubrica fissa. Con Luca Berta è autore del saggio “A letto con Monna Lisa. Storia dell’arte per pendolari” tradotto in inglese (“In bed with Monna Lisa”) da cui è tratto il suo spettacolo teatrale “L’arte è una caramella”.

Ospite di numerose trasmissioni radiofoniche (Radio 101, Radio 2, Radio Deejay) e televisive (“Cominciamo bene estate”, Geo & Geo, entrambe Rai3), è protagonista con il comico Leonardo Manera dello spettacolo teatrale “I migliori quadri della nostra vita”, un mix di comicità e storia dell’arte tutt’ora in tournée nei teatri italiani. È l’ideatore di BienNoLo, la prima Biennale d’arte milanese.