A Palazzo Sani l’assemblea annuale dei soci di Confcommercio

LUCCA – \Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara informa i propri associati che è convocata a norma di statuto per giovedì 20 giugno – alle 20 in prima convocazione e alle 21 in seconda convocazione – l’assemblea ordinaria annuale dei soci dell’associazione. L’assemblea si svolgerà come sempre nella sede sociale di Lucca (via Fillungo, 121) con il seguente ordine del giorno: approvazione del verbale della precedente assemblea; relazione del presidente interprovinciale Ademaro Cordoni; relazione del collegio sindacale; approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2018; varie ed eventuali.