A Palazzo Ducale riconoscimenti alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana

LUCCA – Si è svolta nella Sala Tobino in Palazzo Ducale una delle manifestazioni in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Organizzata da diverse associazioni lucchesi operanti sul territorio lucchese tra le quali Codice Rosa USL, Luna, Soroptimist, Fidapa, Circolo Lucca Jazz, con il patrocinio della Regione Toscana, Comune di Lucca e di Capannori, Provincia di Lucca. L’evento è stato anche l’occasione di presentare i vincitori di un concorso musicale che aveva per tema proprio la sensibilità verso il tema della violenza di genere e l’emittente fiorentina Controradio ha trasmesso in diretta la manifestazione. Tra le organizzazioni promotrici dell’evento anche la CRI di Lucca che ha avuto l’onore di veder consegnare dei riconoscimenti ad alcune componenti il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa, meglio conosciute come le Crocerossine.

L’ispettrice Provinciale Sorella Valentina Bechelli ha introdotto ricordando lo spirito di servizio che anima il Corpo e ha presentato le Sorelle Renata Marraccini, Elena Bertolli, Patrizia Gervnovesi e Gabriella Baldini che ha ritirato il riconoscimento per contro della Sorella Ori. E’ stato ricordato il loro impegno nelle missioni di peace-keaping in Libia, Iraq, Albania e non ultimo sulle navi della Marina Militare con la missione Frontex. Un momento di festa e di gratitudine che ha visto un commosso ed emozionato Presidente della CRI di Lucca Enzo Fasano accomunato in un abbraccio alle Sorelle che tengono alto il nome delle donne e che tutti i giorni sono donne appieno in famiglia, sul lavoro, nel mondo del volontariato.