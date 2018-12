A Palazzo Ducale la giornata di studio su Mediazione sociale e accompagnamento all’abitare

LUCCA – Si parlerà di mediazione socio-abitativa nel convegno in programma giovedì 13 dicembre a Palazzo Ducale (sala Tobino), con inizio alle 9.00, che rappresenta un’occasione di confronto, di scambio di idee e di riflessione sulle tematiche della mediazione sociale e dell’accompagnamento all’abitare.

Il workshop – intitolato “ Mediazione sociale e accompagnamento all’abitare. Alleanze strategiche per comunità inclusive” è organizzato dalla Fondazione Casa Lucca, dall’associazione di volontariato Itaca, dalla cooperativa sociale Odissea e dall’Agenzia formativa consorzio So&Co con il contributo del Cesvot e riunirà una platea ampia e variegata di soggetti: dagli operatori sociali delle realtà associative e cooperative che lavorano con queste tematiche quotidianamente, ai rappresentanti degli enti pubblici e degli enti gestori, alle realtà presenti sul territorio che a vario titolo collaborano con i mediatori.

Daniela Micheletti, direttrice della Fondazione Casa Lucca spiega i motivi ispiratori e gli obiettivi della giornata a Palazzo Ducale: “si tratta di un’occasione di confronto e di riflessione che ha l’ambizione di mettere insieme i punti di vista dei differenti soggetti che, a vario titolo, si trovano a lavorare nei contesti abitativi di edilizia pubblica e privata e a porre in essere azioni di mediazione socioabitativa. Da qui il senso dell’accento sulle ‘Alleanze strategiche’ che richiama la necessità di costruire e di rafforzare le reti operative tra i diversi attori che sono in qualche misura chiamati in causa dagli strumenti della mediazione sociale e dell’accompagnamento all’abitare”.

La giornata del 13 dicembre s’inserisce nel solco di in un percorso di riflessione più ampio su questi temi che la Fondazione Casa Lucca ha portato avanti nel 2018, anche insieme ai suoi Soci. Proprio quest’anno, infatti, la Fondazione ha promosso insieme alla coop. sociale Odissea un corso di formazione per mediatore sociale in ambito abitativo, organizzato dall’agenzia formativa del Consorzio So&Co.

Il programma. Dopo i saluti istituzionali dei rappresentanti degli enti presenti (Provincia di Lucca, ERP Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio), i lavori saranno aperti dall’assessore alle politiche sociali e della casa del Comune di Lucca Lucia Del Chiaro, a cui seguiranno gli interventi di Donatella Turri, direttrice della Caritas Diocesana di Lucca e di Carla Moretti docente all’Università politecnica delle Marche. Altri contributi arriveranno da Elisabetta Linati (responsabile agenzia formativa So&Co; da Valerio Bonetti (presidente coop Odissea), da Tommaso Alessandroni Mediatore sociale dell’Arap di Ancona e da Cristiano Marini (fio.PSD). La seconda parte dei lavori, che vedrà un coinvolgimento diretto e uno scambio attivo da parte dei partecipanti, sarà guidata da Raffaello Martini, psicologo di comunità del progetto “Buon Abitare” e dall’equipe dei mediatori sociali della Fondazione Casa Lucca.