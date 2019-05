A Montecarlo uno spettacolo dedicato a Dante con “La Divina Commedia: il viaggio più affascinante dell’umanità!”

MONTECARLO – A Montecarlo, venerdì 31 maggio dalle ore 21, lo spettacolo di recitazione di canti danteschi, inerente il famoso poema di Dante, dal titolo: “La Divina Commedia: il viaggio più affascinante dell’umanità! – Un viaggio ancora attuale”, non si terrà presso i locali della ex Chiesa della Misericordia (in via Cerruglio 33) a differenza di quanto comunicato in precedenza, ma bensì al Teatro dei Rassicurati in via Carmignani 14.

L’opera di Dante Alighieri, il viaggio immaginario attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, un excursus storico per riflettere profondamente sulla realtà storica del suo tempo, può essere anche letta in chiave moderna, scoprendo elementi che interpretano e fanno parte della nostra attualità.

Questo è lo scopo dell’evento in programma nella medievale cittadina, uno spettacolo che vedrà la recitazione da parte di due famosi attori ravennati: Cesare Flamigni e Giovanna Vigilanti, dei passi più significativi e insieme più attuali della Divina Commedia.

L’idea si è concretizzata nel corso di un incontro del Salotto Artistico Letterario “Le Sughere”, in cui i due attori hanno interpretato con notevole bravura e immediatezza passi dell’opera dantesca, impersonando di volta in volta, gli amanti Paolo e Francesca del V canto dell’Inferno, il folle volo di Ulisse del XXVI canto, i Diavoli del XXI canto. Passi che stigmatizzano la passione amorosa, la ricerca e l’esplorazione dell’ignoto, la corruzione politica, aspetti che sono quanto mai presenti nella vita di oggi.

L’evento del 31 prossimo consentirà di affrontare questi temi in maniera più estesa e soprattutto di coinvolgere un maggior numero di persone che potranno apprezzare e lasciarsi coinvolgere dall’abilità teatrale e comunicativa di questi artisti.

Lo spettacolo è organizzato dal Comune di Montecarlo e dalla Cooperativa Art-Arte, in occasione del completamento del corso di scrittura creativa tenuto dallo scrittore Franco Donatini presso la Biblioteca Comunale. L’invito è rivolto a tutti i cittadini a partecipare all’evento.