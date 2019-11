A Massarosa il meeting internazionale di Nuoto “Mussi Lombardi Femiano”

MASSAROSA – Grandi nomi per il Meeting Internazionale di Nuoto Mussi Femiano Lombardi. La conferme sono state stamani nel corso di una conferenza stampa in municipio a Massarosa dal sindaco Alberto Coluccini e dall’organizzatore della storica manifestazione sportiva Giovambattista Crisci alla presenza del Questione di Lucca dott. Maurizio Dalle Mura.

Sabato 16 e domenica 17 novembre. Durante questi due giorni la piscina comunale “Giovanni Frati” di Massarosa ospita la 43esima edizione della kermesse sportiva nata per mantenere viva la memoria su tre agenti di polizia, Gianni Mussi, Giuseppe Lombardi e Armando Femiani uccisi in servizio in un casolare nei pressi di Querceta il 22 ottobre 1975. Saranno grandi sportivi, anche per questa edizione, a contendersi i titoli in palio. Confermata la diretta di Rai Sport nella giornata di sabato 16 novembre dalle 16.30 alle 18.

Gabriele Detti, Mattia Zuin, Marcio De Tullio, Domenico Acerenza, Alessio Proietti Colonna, Stefano Di Cola, Nicola Roberto, Alice Mizzau. Sono solo alcuni dei big in gara assieme ad Alberto Razzetti, Arianna Barbieri, Alessandro Bori, Sara Franceschi, Aurora Petronio, Federico Turrini, Erika Ferraioli, Laura Letrari, Niccolò Bonacci, Nicolangelo Di Fabio, Lorenzo Glessi, Claudia Tarzi, Aglaia Pezzato, Carlotta Toni, Matteo Ciampi e Alessandro Pinzuti. Non mancheranno all’importante appuntamento neanche Linda Caponi, Paola Biagioli, Matteo Restivo, Silvia Di Pietro, Rachele Ceracchi, Filippo Megli e Carlotta Zofkova. Sul sito http://www.versilianuoto.it/ l’elenco completo dei partecipanti con le griglie di partenza.

Il meeting, dopo una trasferta in terra livornese, torna così in ‘patria, in Versilia, e a Massarosa per la precisione. “Ringrazio la lungimiranza e il buon senso di questa amministrazione – ha commentato Giovan Battista Crisci – che ha creato le condizioni perché la manifestazione tornasse in Versilia, la sua casa naturale. Va dato atto che senza la modifica fatta da questa amministrazione al contratto con il gestore della piscina, la società Aquatica, non sarebbe stato possibile riportare il meeting in Versilia e a Massarosa”.

In particolare i big gareggeranno nella giornata di sabato 16 novembre quando sono previste le qualificazioni (al mattino) e le finali (nel pomeriggio). Per molti atleti sarà l’ultima occasione per staccare un biglietto di qualificazione per il campionato Europeo in vasca corta: ecco perchè sono molti i campioni attesi. La giornata di domenica 17 novembre sarà dedicata al mattino ai ragazzi e agli juniores, mentre nel pomeriggio alle squadre di atleti con disabilità.

“Fin dai primi giorni del nostro insediamento – spiega il sindaco Alberto Coluccini – abbiamo lavorato per riportare a casa il meeting. Rinnovando la convenzione col gestore infatti ci siamo assicurati sette giornate per organizzare eventi. Dai primi momenti siamo stati in contatto con Crisci e abbiamo lavorato assieme a lui perché questa importante vetrina sportiva e mediatica potesse tornare nella nostra piscina”.

“Siamo particolarmente contenti di poter ospitare di nuovo il Meeting Internazionale Mussi Femiano Lombardi a Massarosa – ha aggiunto l’assessore allo sport Franco Simonini – non solo per la valenza sportiva e mediatica di questo evento. Ma anche perché questo tipo di manifestazione riesce a portare centinaia di persone sul nostro territorio che hanno la possibilità di scoprire le peculiarità che Massarosa offre, a partire dall’enogastronomia e dalle attrazioni turistiche”.