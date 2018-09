A LuccaLibri, alle 18 sabato si presenta ‘Piuttosto m’affogherei Storia vertiginosa delle zitelle’

LUCCA – Sabato, alle 18 a LuccaLibri si presenta il libro di Valeria Palumbo e Marica Barghetti. Chi parla più delle “zitelle”? Quando e perché sono diventate “single”? Ne parlano a Luccalibri- caffè letterario l’autrice del libro Valeria Palumbo, Marica Barghetti della Enciclopedia delle donne e Michela Panigada de La Città delle Donne.

Cita, zita, zitella: una parola antica che indicava la ragazza non maritata, diventata un insulto nell’ambito di una società patriarcale che, per una donna, ha faticato ad accettare destini diversi dal matrimonio.

All’inizio dell’Ottocento, aveva un altro significato: significava “ragazza”. Da marito. Perché tendenzialmente tutte le ragazze lo erano. Le prostitute romane, come si racconta in una poesia del romano Gioachino Belli Er zitellesimo, tentavano di adescare i loro clienti dicendo di essere “zitelle”, ovvero “vergini”. Per lungo tempo, per indicare una donna che, alla fine, non si era sposata, si dovette premettere l’aggettivo “vecchia”(che nell’Ottocento significava under 30). La Palumbo inizia da lì per analizzare come è cambiata la concezione della donna nella società da quando la scelta era ridotta sostanzialmente a tre destini (matrimonio, convento, bordello) a quando le scrittrici come Jane Austen, e poi via via Charlotte, Emily e Anne Brontë, George Eliot, Louisa Alcott misero a nudo il “mercato del matrimonio” e introdussero il principio che ci si sposa solo se si vuole, compiendo una rivoluzione. Per la prima volta le donne esprimevano un giudizio: non mi piace, non lo voglio.