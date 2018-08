A Lucca un nuovo corso per diventare ovicoltore-frantoiano

LUCCA – Nuove opportunità in agricoltura con il primo corso per imparare a coltivare l’uliveto e gestire il frantoio. Aperte le iscrizioni al corso promosso dal Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana, Agenzia Formativa accreditata presso Regione Toscana, per diventare “Tecnico di Attività di Conduzione dell’oliveto e di gestione del frantoio”. Il corso gratuito, finanziato da Regione Toscana e FSE, prevede un percorso formativo di 600 ore delle quali 420 di aula e 180 di stage presso imprese del settore. E’ rivolto a disoccupati ed inoccupati. Il corso rilascia, previo esame finale, la Qualifica Professionale relativa alla “figura 133” del repertorio regionale toscano. Il corso si terrà a Lucca, presso l’Aula di Impresa Verde Toscana srl (Via Augusto Passaglia 128). Le domande dovranno essere inoltrate entro il 25 settembre al Centro Assistenza Imprese di Coldiretti.

Per iscrizioni ed informazioni è possibile rivolgersi al Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana s.r.l. – Area Formazione e Sviluppo (Viale Fratelli Rosselli 20 – 50123 Firenze) al 055.32357213 oppure scrivendo a caict.formazione.toscana@nullcoldiretti.it