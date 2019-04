A Lucca un laboratorio su suono e relax con costruzione di strumenti

LUCCA – Si chiama “Il suono come parte della vita” il laboratorio che si terrà sabato 13 aprile negli spazi di Grossomodo, il centro del riuso creativo che si trova al Foro Boario. In programma argomenti come la fisica del suono, la risonanza, gli effetti del suono sul corpo e la mente, la tecnica dell’humming; in pratica un breve viaggio nel Sound Healing. Il laboratorio avrà una parte pratica con l’autocostruzione di piccoli strumenti per il benessere personale.

A condurre l’esperienza Fabrizio Salvetti, laurea in pedagogia e un percorso specifico di formazione nel campo del suono per il benessere.

Disciplina i cui consensi sono in crescita, il Sound Healing comprende tutte quelle tecniche che utilizzano il suono (a differenza della musicoterapia che sfrutta la musica) nella sua purezza, per indurre stati psicofisici di rilassamento. “Il suono, complesso e ricco di armoniche, tipico di strumenti come i gong e le campane tibetane, non è riconducibile a una struttura melodica – spiega Salvetti – arriva al cervello in maniera destrutturata e induce la formazione di nuove sinapsi. L’effetto fisico del suono arriva in profondo, andando a sollecitare le cellule con un vero e proprio massaggio. Pur non trattandosi di una disciplina annoverata fra quelle mediche, il lavoro con il suono è oggetto di attenzione da parte del mondo accademico, come testimoniano sia le esperienze milanesi di trattamento per coloro che son affetti dalla malattia di Alzheimer, sia il lavoro del prof. Carlo Ventura dell’Università di Bologna, sia alcune pubblicazioni scientifiche. Non mancano le sperimentazioni con bambini e piante. In ogni caso un bagno di suoni è una splendida esperienza di relax e contatto con sé stessi“.

“Il suono come parte della vita” avrà una durata di circa 3 ore (10:00 – 13:00) ed è solo una delle tante proposte di Grossomodo per la stagione primaverile, le iniziative sono dettagliate alla pagina Facebook del centro: https://www.facebook.com/grossomodocentroriuso/. Il costo del laboratorio è di 20 €, info e iscrizioni: 3401404716 – 3407212472 – info@nullgrossomodocentroriuso.it.