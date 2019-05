A Lucca tre corsi gratuiti per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti con il Centro di Cultura

LUCCA – Un’opportunità di aggiornamento professionale per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti. Nel mese di giugno, il Centro di Cultura dell’Università Cattolica di Lucca organizza tre corsi gratuiti per iscritti all’Ordine dei Giornalisti su tematiche attinenti la loro professione. Ogni corso rilascerà ai partecipanti 4 crediti formativi non deontologici. Gli appuntamenti si terranno i sabati 1, 8 e 22 giugno a Lucca, presso la Casa delle Associazioni in via San Nicolao 81 a Lucca, anziché all’auditorium San Micheletto come invece indicato in precedenza, dalle 9 alle 13. Gli incontri sono rivolti anche alla cittadinanza, in particolare agli insegnanti.

Il primo corso “Da Scott al Web attraverso la scrittura”, si terrà sabato 1 giugno. Faranno da relatori Giovanni Santambrogio e Gemma Giannini. Giovanni Santambrogio è giornalista professionista dal 1980. Ha iniziato l’attività giornalistica ad Avvenire nel 1974, mentre a il Giornale Nuovo di Montanelli ha fatto il praticantato nel 1977 ed è diventato professionista. Dal 1985 fino al 2011 ha lavorato al quotidiano economico il Sole 24 Ore, dove ha anche diretto il supplemento culturale, La Domenica. Sul supplemento culturale interviene tuttora con articoli e recensioni. Gemma Giannini si è laureata in filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 1981 ed è stata insegnante di materie letterarie presso istituti di scuola secondaria di secondo grado. È presidente del Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica. Ha scritto vari libri tra cui: Amore vuole amore in collaborazione con G.Farinelli edizioni Ares (2013); Viaggio alla scoperta di te stesso editore M.Del Bucchia (1999). Collabora da anni con Toscana Oggi e Lucca Sette.

Il secondo corso, “Le dimenticate regole del buon giornalismo: l’esempio del Guardian” si terrà l’8 giugno. Attraverso l’esempio del celebre quotidiano britannico si cercherà di capire cosa si intende per buon giornalismo. Farà da relatrice Daniela Tonolini, docente a contratto del Dipartimento di Italianistica e Comparatistica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e docente nel laboratorio di Teoria e pratiche di scrittura argomentativa. È autrice di pubblicazioni su temi di letteratura, tra i quali Letteratura è formazione (2017) e Letteratura e letterature cross-mediali (2019).

Ultimo appuntamento il 22 giugno con “Le cronache del dolore di ieri e di oggi”. Farà da relatore il professor Ermanno Paccagnini, ordinario di Letteratura italiana contemporanea, Direttore del Dipartimento di Italianistica e comparativistica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. È docente di Letteratura italiana contemporanea, di Letteratura e letterature cross-mediali e di Lingua italiana nella comunicazione letteraria e giornalistica. Collabora stabilmente con “La lettura” del Corriere della Sera.

I giornalisti interessati ai crediti formativi devono iscriversi ai corsi attraverso la piattaforma Sigef nella sezione “Corsi enti terzi”, dove saranno comunicate eventuali variazioni. Per maggiori informazioni 349 0964580 (Gemma Giannini), e-mail cdc.lucca@nullunicatt.it.