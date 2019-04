A Lucca la prima edizione del Festival della Risata

LUCCA – Il 10 e 11 maggio 2019 Lucca sarà protagonista della prima edizione del Festival della Risata. Due giorni per animare il centro storico, ridere insieme e approfondire al contempo tematiche anche importanti, ma sempre con il sorriso sulle labbra. Ad anticipare il festival, il via ad un bando per il concorso nazionale di nuovi talenti della comicità, che si esibiranno nelle piazze di Lucca.

La manifestazione, che ha incassato il patrocinio del Comune di Lucca ed è inserita nel calendario degli eventi “Vivi Lucca”, è realizzata in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, mentre alcuni eventi si svolgeranno in collaborazione con il Festival del Volontariato.

Il progetto nasce dall’associazione culturale E&E – Events and Executive, costituita dall’idea di due giovani lucchesi, Erika Citti ed Elisa D’Agostino, note per la loro collaborazione con diverse realtà culturali.

Il Festival della Risata è un evento unico nel panorama toscano, suggestivo, che possa emozionare, far ridere e divertire, ma anche che sappia introdurre, con ilarità, a temi di rilevanza sociale e scientifica da poter diffondere soprattutto al pubblico delle nuove generazioni, quel pubblico che a volte fatica a comprendere il linguaggio “serio” dell’adulto. Riso e risata sono un binomio che unisce diverse generazioni. Non a caso il direttore artistico sarà Matteo Cesca, giovane comico lucchese, noto al grande pubblico oltre che per i suoi spettacoli teatrali, anche per la sua partecipazione al programma sulle reti Mediaset “Zelig”.

Il Concorso per nuovi talenti

Il 10 e l’11 Maggio 2019 a Lucca, saranno due giorni intensi dove si assisterà ad un alternarsi di, spettacoli teatrali sul tema della comicità e incontri gratuiti e aperti al pubblico, oltre a seminari formativi a carattere medico che vedranno ospiti di rilevanza nazionale, tutti accomunati dal tema della “risata”.

Inoltre all’interno del festival, in collaborazione con Confcommercio e il Centro Commerciale Naturale Città di Lucca è stato indetto un concorso nazionale aperto ad aspiranti comici under 45, la cui iscrizione si concluderà il 5 maggio 2019. Possono partecipare al concorso i singoli comici e gli aspiranti inviando entro il 5 maggio un video della durata massima di 6 minuti con uno sketch comico originale da inviare e che sarà valutato da una giuria presieduta da Matteo Cesca. Tutte le modalità di partecipazione sul sito www.eventsandexecutive.com/evento/festival-della-risata/

Il concorso porterà alla selezione di 8 comici che, ospitati a Lucca per la finale, trasformeranno la città nella giornata di sabato 11 maggio in un palcoscenico ilare, nel corso della festa “Comici allo sbaraglio”. A concludere il festival infatti uno spettacolo itinerante animato dalla Banda Bassotti che accompagnerà gli otto comici prescelti dalla giuria di esperti, nelle più prestigiose piazze del centro cittadino dove si esibiranno, alternandosi con il direttore del festival Matteo Cesca, in una bagarre tutta da ridere. Lo spettacolo itinerante si fermerà anche in piazza Napoleone, ospite del Festival del Volontariato, dove il vincitore del concorso si potrà esibire per i volontari e sul palco in diretta su Radio Star.