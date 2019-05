A Lucca il fondatore di Emergency: Gino Strada incontrerà il pubblico lucchese

LUCCA – Proseguono gli appuntamenti con il calendario 2019 degli “Incontri con le eccellenze”. Dopo il successo della conferenza-incontro con Enrico Letta, arriva a Lucca, lunedì 3 giugno alle 21, Gino Strada.

Il Fondatore di Emergency è ospite della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Lucca Sviluppo, nell’ambito del programma denominato “Incontri con le Eccellenze”, con un evento organizzato insieme al Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Scuola della Pace, con il patrocinio di Emergency Lucca e del Fondo Arturo Paoli.

Medico chirurgo e fondatore dell’Organizzazione Non Governativa Italiana “Emergency”, Strada incontrerà il pubblico nella chiesa dei Servi (piazza dei Servi, centro storico) alle 21, mentre il giorno dopo (martedì 4 giugno), parlerà agli studenti delle scuole superiori, in un evento realizzato con il patrocinio del Miur e dell’Ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara.

A presentare l’evento il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il presidente della Fondazione Lucca Sviluppo Alberto Del Carlo, insieme a Silvia Pettiti del Fondo Arturo Paoli della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Rossana Sebastiani per la Provincia di Lucca e Maria Del Carlo in rappresentanza del gruppo lucchese di Emergency.

Gino Strada, dopo aver operato nel campo del trapianto di cuore si è indirizzato verso la chirurgia traumatologica e la cura delle vittime di guerra. In particolare, negli anni Ottanta Strada si è specializzato negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Sudafrica. Nel periodo tra il 1989 e il 1994 ha lavorato con il Comitato internazionale della Croce Rossa in varie zone di conflitto: Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia e Bosnia Erzegovina. Questa esperienza sul campo motiva Strada insieme ad alcuni colleghi a fondare nel 1994 la ONG Emergency: un’associazione umanitaria internazionale per la riabilitazione delle vittime della guerra e in particolare nell’assistenza delle vittime delle mine antiuomo. Per la sua attività di pacifista ha ricevuto numerosi riconoscimenti in campo internazionale

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: segreteria@nullfondazionebmlucca.it 0583464062